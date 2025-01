Trevor Bauer no seguirá más con los Diablos Rojos del México; Japón su próximo destino

Comparta este artículo

Ciudad de México.- “Fue bonito mientras duró” es una frase que representa la relación deportiva entre Diablos Rojos del México y Trevor Bauer, pues este lunes 27 de enero el norteamericano reveló que no jugará la próxima campaña en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

El que fuera en su momento el mejor lanzador de las Grandes Ligas volverá a ponerse la casaca de los Baystars de Yokohama en la Liga Profesional de Beisbol de Japón, finalizando con esto su destacada actuación en suelo nacional.

Su agente, Rachel Luba, fue quien confirmó y oficializó la noticia por medio de sus redes sociales. “Es hora de conseguir ese Sawamura”, fueron las palabras de su agente para anunciar su salida del combinado de la Ciudad de México.

De igual forma, en sus redes, el equipo Escarlata se despidió del pitcher que se convirtió en una estrella el año pasado, deseándole todo el éxito y reconociendo sus galardones. “Gracias por tanto, Trevor Bauer, siempre serás parte de la familia Escarlata. Nos vemos pronto, campeón”, escribió el club en sus redes sociales.

Cabe destacar que en el 2024, el norteamericano paralizó el beisbol de verano del país, siendo la máxima figura del circuito y no solo eso, también demostró el gran nivel que tiene desde la lomita.

Bauer no solo llenó estadios, y no solo fue pieza importante en el campeonato de los Diablos Rojos del México, sino que también fue el pitcher con mejores números en toda la temporada.

E inclusive ganó el premio a mejor Pitcher del Año en la Liga Mexicana de Beisbol, superando al también norteamericano Rober Stock.

Debido a que hizo una gran química con el club, Bauer, igual se tomó el tiempo de dedicarle un momento en sus redes sociales a su ahora exequipo. “Diablo for life. Gracias por todo, nación Escarlata. I´ll see you guys again”, finalizó Trevor.

Entre las grandes credenciales que dejó el de 34 años son que fue campeón de juegos ganados, monarca de ponches, récord de más ponches en un juego de nueve entradas con un total de19.

Además fue Campeón Zona Sur, Campeón Serie del Rey. De igual forma, formó parte del Juego de Estrellas 2024 y logró dos entradas inmaculadas, hazañas que ahora quedarán en la memoria del aficionado escarlata.

Aunque en el invierno fue pretendido por los Naranjeros de Hermosillo, en la Liga Mexicana del Pacífico, igualmente Bauer no aceptó la invitación y prefirió tener actividad en ligas como las de República Checa.

Por otra parte, no todas son malas noticias para el aficionado de los Diablos Rojos, pues a semana pasada el mejor jugador a la ofensiva Robinsón Canó confirmó que volverá a vestir los colores de los de la capital del país este 2025.

Fuente: Tribuna.