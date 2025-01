Mike McCarthy no dirigirá en 2025; se concentraría para volver en 2026

Comparta este artículo

Nueva Orleans, Estados Unidos.- Mike McCarthy ha decidido no dirigir en 2025, retirándose como candidato para ocupar la última vacante de entrenador en jefe que queda en la NFL con los New Orleans Saints.

Una persona familiarizada con la decisión de McCarthy la reveló a The Associated Press el martes por la noche, bajo condición de anonimato porque McCarthy y los Saints no lo han discutido públicamente.

El entrenador prefiere tomar un descanso

McCarthy es el tercer candidato de alto perfil que se retira de la búsqueda de los Saints, uniéndose al coordinador ofensivo de Buffalo, Joe Brady, y al coordinador ofensivo de Washington, Kliff Kingsbury.

Los candidatos restantes de New Orleans incluyen al coordinador ofensivo de Filadelfia, Kellen Moore, el entrenador interino de los Saints, Darren Rizzi, el coordinador defensivo de Miami, Anthony Weaver, y el coordinador ofensivo de los New York Giants, Mike Kafka, quienes han realizado entrevistas en persona.

Si los Saints planean contratar a Moore, tendrían que esperar hasta después de que los Eagles jueguen contra los Kansas City Chiefs en el Super Bowl en Nueva Orleans el 9 de febrero.

Era casi seguro

Rizzi, coordinador de equipos especiales de carrera con los Dolphins y los Saints, asumió el cargo en Nueva Orleans después del despido del entrenador en jefe de tercer año Dennis Allen en noviembre. Rizzi tuvo marca de 3-5, pero comenzó con marca de 3-1 antes de que el mariscal de campo titular Derek Carr se perdiera la temporada por una lesión en la mano izquierda.

McCarthy, de 61 años, quien pasó las últimas cinco temporadas con los Dallas Cowboys y ganó un Super Bowl durante sus 12 temporadas con los Green Bay Packers, era el candidato más establecido bajo consideración de los Saints.

El coach ya fue campeón con los Packers

McCarthy había prosperado como coordinador ofensivo en Nueva Orleans de 2000 a 2004 antes de pasar una temporada en el mismo puesto con San Francisco. Green Bay lo contrató en 2006, y supervisó la transición del mariscal de campo del club de Brett Favre a Aaron Rodgers, ganando un campeonato con este último como centro en la temporada 2010.

Dejó Dallas después de tener marca de 7-10 en 2024, apenas su segunda temporada perdedora con los Cowboys, donde ganó 12 juegos de temporada regular en cada una de las tres campañas anteriores.

Fuente: Tribuna