¡De la patada! Justin Tucker es investigado por comportamiento sexual inapropiado

Comparta este artículo

Baltimore, Estados Unidos.- La NFL investigará las acusaciones de que el pateador de los Baltimore Ravens, Justin Tucker, se comportó de manera inapropiada con masajistas en cuatro spas y centros de bienestar en el área de Baltimore, dijo un portavoz de la liga.

El pateador está en el ojo del huracán

El Baltimore Banner detalló las acusaciones en un extenso informe el jueves. El periódico dijo que habló con seis masajistas que relataron experiencias de primera mano con Tucker entre 2012 y 2016. Varios terapeutas dijeron que terminaron las sesiones de Tucker antes de tiempo o se negaron a trabajar con él de nuevo, y los gerentes de dos spas dijeron que le prohibieron regresar.

“Primero nos dimos cuenta de las acusaciones del reportero que investigaba esta historia, ya que no se habían compartido previamente con la NFL”, dijo el portavoz de la liga, Brian McCarthy, en un comunicado. “Nos tomamos en serio cualquier acusación y examinaremos el asunto”.

Tucker está acusado de exponer sus genitales, rozar a dos terapeutas con su pene expuesto y dejar lo que creían que era semen en la mesa de masajes después de tres tratamientos, según el Banner.

Se defiende

Tucker publicó un comunicado en las redes sociales en el que calificó las acusaciones sobre él en la historia de Banner como “inequívocamente falsas”.

“Al acusarme de mala conducta, el artículo toma interacciones inocuas o ambiguas y las sesga tan desproporcionadamente que ya no son reconocibles, y presenta insinuaciones vagas como hechos”, dijo.

Tucker, de 35 años, acaba de terminar su 13ra temporada en la NFL, todas con los Ravens. Ha alcanzado el estrellato tanto en toda la liga como entre los fanáticos de Baltimore de una manera que es rara para un pateador, y su gol de campo de 66 yardas en 2021 sigue siendo la patada exitosa más larga en la historia de la liga.

En 2022, Tucker acordó una extensión de contrato de cuatro años hasta la temporada 2027. Ese acuerdo incluía 17.5 millones de dólares garantizados.

“Estamos al tanto de la historia del Baltimore Banner sobre Justin Tucker, así como de su respuesta”, dijo un portavoz de los Ravens. “Tomamos en serio cualquier acusación de esta naturaleza y continuaremos monitoreando la situación”.

No es el primero

Según el Banner, un representante de la cadena de spas Ojas dijo que Tucker fue “despedido inmediatamente como cliente” en 2014 después de que “una masajista informó de un incidente que supuestamente ocurrió durante una sesión de terapia de masaje con Justin Tucker”.

El pateador ha judado toda su carrera con los Ravens

Los propietarios de Studio 921, que ahora está cerrado, dijeron a través de un abogado que “tomaron medidas inmediatas y decisivas para prohibir a este individuo de nuestro negocio y servicios para garantizar un entorno seguro para todos”.

En su respuesta, Tucker dijo: “Nunca he recibido ninguna queja de un terapeuta de masaje, nunca me han despedido de una terapia de masaje o sesión de trabajo corporal, y nunca me han dicho que no era bienvenido en ningún spa u otro lugar de trabajo”.

Watson es otro jugador acusado por lo mismo

Las acusaciones tienen algunas similitudes con acusaciones no relacionadas hechas contra otro jugador de la NFL, el mariscal de campo Deshaun Watson. Más de dos docenas de mujeres acusaron a Watson de agresión sexual y acoso durante sesiones de terapia de masaje mientras jugaba para Houston. Después de ser canjeado a los Cleveland Browns, Watson se perdió los primeros 11 juegos de la temporada 2022 después de que un árbitro independiente determinó que había violado la política de conducta personal de la liga.

Fuente: Tribuna