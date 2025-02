Arranca la fiesta del Caribe en el Nido de las Águilas de Mexicali: Gran Show de apertura

Comparta este artículo

Mexicali, Baja California.- No hay plazo que no se cumpla ni fecha a la que no se llegue, pues después de cuatro años, nuevamente México abrió sus puertas para recibir a las cinco selecciones que disputarán la Serie del Caribe 2025.

Este viernes 31 de enero, Mexicali se vistió de gala y ante la presencia de poco más de 10 mil aficionados oficializó el inicio del torneo más importante de la región.

Con figuras como Robinson Canó, Albert Pujols, Johnny Cueto y la presencia por primera vez de un equipo japonés, la Serie del Caribe 2025 pinta para ser una de las más memorables en su historia.

Pujols presente en la inauguración

Gran apertura

Tal y como es una tradición, durante la ceremonia de inauguración, cada uno de los equipos; Charros de Jalisco (México); Leones del Escogido (República Dominicana); Cardenales de Lara (Venezuela); Indios de Mayagüez (Puerto Rico); Japan Breeze (Japón), saltaron al campo y fueron testigos de una gran inauguración.

Los organizadores del evento sorprendieron con un impresionante juego de luces, además un show de drones se encargó de levantar al público. Mientras que canciones emblemáticas del país a ritmo de mariachi se apoderó de todo el Estadio.

A su vez, se le dedicaron unos minutos a una de las máximas figuras del beisbol latinoamericano, el sonorense Fernando Valenzuela, quien el pasado octubre del 2024 falleció. Los drones se encargaron de formar la silueta del gran 'Toro'.

Mientras que, la cantante y compositora, Carolina Ross, originaria de Culiacán, Sinaloa, procedió a entonar el himno nacional de México, país sede.

Por otra parte, el equipo de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, representado por los Charros de Jalisco, y el conjunto boricua, los Indios de Mayagüez, son los equipos que cerraran el primer día de actividades.

La mascota de Mexicali se encargó de levantar la porra

Cabe destacar que la Serie del Caribe el próximo 7 de febrero es la fecha en la que la gran fiesta del Caribe culminará en tierras cachanillas.

Fuente: Tribuna.