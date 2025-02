Julio César Chávez critica Jake Paul y lo reta para que suba al ring con su hijo mayor

Ciudad de México.- El entorno de Julio César Chávez Jr. no quita el dedo del renglón en la búsqueda de una pelea contra Jake Paul y es ahora Julio César Chávez, su padre, quien se pronunció ante la posibilidad de un enfrentamiento entre su hijo y el youtuber. 'El Niño Problema' viene de protagonizar una pelea frente a la leyenda del boxeo, Mike Tyson, en noviembre del año pasado que tuvo como escenario el AT&T Stadium de Dallas, Texas.

Durante una reciente entrevista con ESNEWS, 'El Gran Campeón Mexicano' opinó sobre el estilo que el influencer estadounidense ha mostrado arriba del ring, describiendo su desempeño como "poco efectivo" y refiriéndose a él con insultos. Con respecto a la batalla que enfrentó el también empresario contra 'Iron Mike', el excampeón mundial mexicano mencionó que se sintió decepcionado al no ver un combate de calidad.

Estuvo raro, porque Tyson no tiró golpes. Ese pinche Paul no sirve para nada, ese pendej... Yo no sé por qué pagan para ver a ese pendej... La neta", expresó el legendario pugilista a su más puro estilo.