Mientras los Chiefs van por el triplete, Hopkins y Hunts buscan el primero

Kansas City, Estados Unidos.- DeAndre Hopkins estaba atrapado en un equipo oprimido en Tennessee que se dirigía a la primera selección global del draft. Kareem Hunt se quedó sin trabajo.

Sin embargo, el veterano receptor abierto y el corredor, junto con Marquise Brown, D.J. Humphries y otros, lograron encontrar anillos de campeonato de la AFC con incrustaciones de oro y diamantes, cuando las circunstancias los llevaron a Kansas City.

Ahora, esa colección de jugadores intentará hacerse aún más ricos cuando se enfrenten a los Philadelphia Eagles en el Super Bowl en poco más de una semana, un giro notable para las carreras de la NFL que habían sido largas en éxitos personales pero cortas en resultados de equipo.

“Las palabras realmente no pueden describirlo”, admitió Hopkins, tres veces All-Pro, quien había hecho casi todo en su carrera menos jugar para un verdadero contendiente al campeonato. “Un sueño hecho realidad. Llevo 12 años en la liga y no he llegado tan lejos”.