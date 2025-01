Memphis Grizzlies vs Golden State Warriors EN VIVO: Donde ve la NBA en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado se juega el Memphis Grizzlies vs Golden State Warriors en un nuevo partido de la NBA, en el caso de los equipos locales, tendrán la desventaja de no contar con su figura Stephen Curry, mientras que los visitantes no tendrán a su estrella Ja Morant. Es por ello que ahora se muestran todos los detalles para disfrutar en vivo y en directo de este partido del mejor basquetbol del mundo desde México, así como los horarios y canales de transmisión.

Los Memphis Grizzlies llegan con un récord de 23 victorias y 12 derrotas, mientras que los Golden State Warriors con 17 triunfos y 16 descalabros. Se trata de la tercera vez que estas 2 franquicias se ven las caras en los últimos 2 meses. Se espera un partido vibrante y lleno de emociones entre 2 contendientes a los playoffs de esta temporada. En ese sentido, los locales parten como amplios favoritos.

Los Memphis Grizzlies se encuentran en el segundo lugar de la conferencia oeste debido a su extraordinaria plantilla y al gran trabajo de Taylor Jenkins. En el caso de los Golden State Warriors, vienen de una victoria ante los philadelphia 76ers con un marcador de 139 a 105. En aquel encuentro, Stephen Curry tuvo una gran noche. Anotó 30 puntos y se llevó 10 asistencias, lo que lo convirtió en el mejor del equipo.

Grizzlies vs Warriors EN VIVO, foto: especial

Memphis Grizzlies vs Golden State Warriors EN VIVO: Horario y donde ver

Fecha: 4 de enero

Horario: 19:30 horas

Sede: Chase Center

Transmisión: NBA League Pass

Lesionados de los Warrios y los Grizzlies: Alineaciones

Como se mencionó anteriormente, Stephen Curry será la baja más importante de los Golden State Warriors, los cuales decidieron darle descanso en este partido, cuentan con al menos 3 lesionados. Se busca que esté disponible para enfrentar a los Sacramento Kings. Cabe señalar que el equipo de San Francisco tiene 3 bajas más, en el caso de los grizzlies, además de Ja Morant, otros 5 jugadores también se encuentran en duda.

Grizzlies

Scotty Pippen Jr., Desmond Bane, Jaylen Wells, Jaren Jackson Jr, Zach Edey

Warriors

Dennis Schröder, Buddy Hield, Andrew Wiggins, Draymond Green, Trayce Jackson-Davis

Fuente: Tribuna