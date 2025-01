¡Sería un bombazo! Juega en el PSV, acompañó a 'El Chucky' Lozano y el América lo quiere

Ciudad de México.- En medio del interés que el Botafogo de Brasil mantiene por su entrenador André Jardine, el Club América se mantiene en busca de nuevos refuerzos de cara al Torneo Clausura 2025 que está a la vuelta de la esquina. Desde antes de que se concluya el Apertura 2024, certamen en el que consiguieron el tricampeonato, el nombre que más se acercaba al conjunto de Coapa era el de Oussama Idrissi, sin embargo, el futbol árabe mantiene la ventaja en la puja por hacerse de los servicios del marroquí.

Es por ello que la directiva azulcrema, encabezada por Santiago Baños y Héctor González Iñárritu, director deportivo y operativo respectivamente, se encuentran analizando opciones para reforzar zonas puntuales en la plantilla y uno de los que han sido vinculado a Las Águilas es Richard Ledezma, un futbolista mexicoamericano que actualmente milita en el PSV Eindhoven de los Países bajos y que ha compartido vestidor con otros connacionales como Erick Gutiérrez e Hirving 'El Chucky' Lozano.

De acuerdo con información proporcionada por John Sutcliffe, periodista y corresponsal de ESPN, los directivos americanistas tienen en la mira al nacido en Phoenix, Arizona, para el presente mercado de transferencias. Con 24 años de edad, Ledezma se ha ganado un lugar en el equipo titular del cuadro granjero, siendo un elemento importante tanto en Eredivisie como en la UEFA Champions League. En una entrevista, el futbolista declaró su afición por el América y expresó que algún día le gustaría jugar en la Liga MX.

Le voy al América. Algún día me gustaría jugar en México, ya sea en el América o en cualquier equipo. Si me hablan (de México) sí me gustaría, claro. Primero quiero jugar con el primer equipo del PSV y luego si Dios quiere ir a la Premier League o a la liga española", mencionó el atacante.