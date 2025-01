Los Patriots vencen a los Bills y después despiden al entrenador Jerod Mayo

Comparta este artículo

Foxborough, Estados Unidos.- Los New England Patriots concluyeron una temporada amarga con una nota alta. No fue suficiente para salvar el trabajo de su entrenador.

Joe Milton III lanzó un pase para touchdown y corrió para otro en su debut profesional, y los Patriots se quedaron sin posibilidades de elegir a la primera selección global en el draft de la NFL con una victoria el domingo por 23-16 sobre los campeones de la AFC Este, los Buffalo Bills.

Poco después, el propietario Robert Kraft despidió al entrenador Jerod Mayo después de una temporada.

“Después del partido, le informé a Jerod Mayo que no regresará como entrenador en jefe de los New England Patriots en 2025. Para mí, personalmente, fue una de las decisiones más difíciles que he tomado”, dijo Kraft en un comunicado. “Desafortunadamente, la trayectoria de las actuaciones de nuestro equipo a lo largo de la temporada no ascendió como esperaba”.

Los Patriots (4-13) rompieron una racha de seis derrotas cuando una derrota les habría garantizado la primera selección del draft. En cambio, cayeron al cuarto lugar detrás de Tennessee, Cleveland y los Gigantes de Nueva York.

Milton completó 22 de 29 pases para 241 yardas en relevo del novato Drake Maye, quien jugó solo una serie. Kayshon Boutte tuvo siete recepciones para 117 yardas y un touchdown, y Joey Slye pateó tres goles de campo.

Al describir lo que llamó un vestuario “emotivo” después del juego, Mayo dijo que las preguntas sobre su futuro se abordarán a su debido tiempo. Es posible que ya supiera que su tiempo había terminado.

“Estos muchachos han estado pasando la página, ignorando el ruido y simplemente viniendo a trabajar todos los días, y estoy muy agradecido por eso”, dijo Mayo. “Les dije después de la primera victoria de la temporada, que los entrenadores no son nada sin los jugadores, y se lo dije de nuevo... También les dije que hoy todo se trata del juego”.

Mitchell Trubisky completó 15 de 21 pases para 101 yardas por los Bills (13-4), que ya habían asegurado el segundo sembrado en los playoffs de la AFC y dieron descanso a la mayoría de sus titulares.

El mariscal de campo y candidato al Jugador Más Valioso Josh Allen jugó una jugada, cediendo el balón a James Cook para extender su racha de aperturas consecutivas a 115 partidos, incluidos los playoffs. Trubisky jugó hasta el final del tercer cuarto, cuando fue reemplazado por Mike White.

Cook corrió para su 16to touchdown de la temporada para empatar el récord de la franquicia de los Bills de O.J. Simpson.

Los Patriots ampliaron su ventaja a 23-16 con 1:55 por jugar en el último cuarto con un gol de campo de 50 yardas de Slye. Los Bills luego le dieron la vuelta al marcador cuando el pase de White quedó incompleto.

