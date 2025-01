Los Paratletas mexicanos solicitan mayor apoyo de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los mexicanos que tuvieron actividad en los Juegos Paralímpicos París 2024 lograron 17 preseas, lo que significó la segunda cifra más baja en las últimas siete ediciones de la competencia, ante eso, ellos desean un mayor apoyo de cara a Los Ángeles 2028, para que el país vuelva a registrar más de 20 metales y sea potencia.

Ángel Camacho, quien fue el máximo ganador tricolor de medallas en París 2024 con tres, alzó la voz este martes en una entrevista nacional para que el deporte adaptado siga en crecimiento constante. “Falta que grandes empresas den difusión y se unan al deporte adaptado”.

El también medallista Diego López coincide con su compañero de deporte al “hacer un llamado a las autoridades para que mejore el presupuesto y que puedan invertir más recursos en el deporte”, dijo en entrevista.

El nacido en Veracruz señaló que, en cada disciplina, “hay diferencias” en cuanto al apoyo, pero funcionaría que en el país se copien modelos que dan resultados en otras naciones.

“No dependen de una instancia como depende la Conade de la SEP. Ellos tienen una instancia con su propio presupuesto; incluso, en Brasil tienen un presupuesto equivalente a cuatro veces al que tenemos... Obviamente, se ve en los resultados”, añadió López.

Otra de las peticiones en el deporte adaptado es tener mayor inclusión, porque para Guadalupe Navarro significó un verdadero reto entrenar, debido a las condiciones que tienen muchas canchas.

“Batallo muchísimo la parte del transporte. El camino no está bien.. Se batalla. Pido taxis por aplicación, pero no quieren venir. El transporte público no está adaptado o la gente no es incluyente”, dijo la jalisciense en entrevista para ese mismo medio nacional.

Con todas y esas adversidades, desde hace ya algunos años, los paratletas han logrado mejores resultados que los deportistas en los Juegos. En la pasada edición, donde subieron 17 veces al podio, tres fueron de oro, seis de plata y ocho de bronce. A diferencia de las tres platas y dos bronces que lograron los atletas.

Figuras como Ángel Camacho, Amalia Pérez, Édgar Fuentes y José Arnulfo Castorena no se han casando de poner la bandera de México en lo más alto, en cada torneo.

Fuente: Tribuna.