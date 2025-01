Tomateros de Culiacán comienzan sus entrenamientos previo a las semifinales de la LMP

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Los Tomateros de Culiacán no decepcionaron y se convirtieron en el primer equipo en avanzar a las semifinales, al eliminar a los Venados de Mazatlán, en el famoso 'Clásico de Sinaloa' de la Liga Mexicana del Pacífico.

A dos días de haber conseguido su boleto, los de Roberto Vizcarra este 08 de enero activaron sus entrenamientos para llegar en optimas condiciones a la siguiente ronda.

La práctica inició con el estiramiento, para posteriormente, dividir las labores en dos equipos. Los bateadores tomaron sesión de bateo en el terreno, en tres grupos, mientras que los lanzadores soltaron el brazo.



Una vez culminada la práctica de bateo, los peloteros tomaron roletazos y elevados, según su posición.





Alí Solís, receptor del titular del equipo, manifestó su alegría por lo hasta hoy conseguido. Sin embargo, lo comprende como un escalón en camino a la final. “Emocionado por el paso que se dio. Sabemos perfectamente que no se ha ganado nada aún, estamos todavía enfocados en el objetivo que es el campeonato. Seguimos trabajando, paso por paso”, afirmó en entrevista para los medios.



Por otro lado, destacó que el concepto de que tiene el club está por encima de todo. “Al final del día, el que gana es el equipo. Nadie está enfocado en el nombre de alguien más. Yo creo que eso es lo que está funcionando perfectamente con nosotros, el saber y tener en presente que es el equipo el que sale adelante”, expresó.

Mientras que, el relevista venezolano Pedro García, cumplió una semana como parte del equipo. Sin embargo, ya se siente completamente lo que representa jugar para los 'guindas'.

“Me he sentido en confianza porque conozco a la mayoría, he jugado con ellos, tanto como Joey, algunos grandes ligas que están acá, veteranos que me han ayudado también. La química que hay, con la que me recibieron, fue súper súper importante para desenvolverme”, compartió.



La intensidad del trabajo aumentará este jueves, nuevamente a las 16:00 horas en el Estadio Tomateros. La novena culichi, tiene como único objetivo buscar el campeonato.

Fuente: Tribuna.