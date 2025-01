Wright espera que Soto ayude a los Mets a ganar el título que a él se le escapó

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- David Wright apoya a Juan Soto y a los New York Mets para que ganen el título de la Serie Mundial que se le escapó.

“Parece que la voluntad de ganar dentro de la organización es increíble”, dijo el excapitán de los Mets el miércoles durante una conferencia de prensa por Zoom que siguió al anuncio del equipo de que su número 5 se retirará el 19 de julio.

Soto es la reciente adquisición de los Mets

Nueva York, que ganó sus únicos títulos en 1969 y 1986, se ha convertido en el equipo que más gasta en el beisbol desde que Steve Cohen compró el equipo a las familias Wilpon y Katz antes de la temporada 2021. Soto recibió un contrato récord de 15 años y 765 millones de dólares el mes pasado.

“Es una mentalidad de ganar a toda costa, hacer lo que puedas para ganar, y eso es algo que me encanta”, dijo Wright. “Es algo que a la ciudad le encanta. Es algo que a la base de fans ciertamente le encanta... El objetivo no es solo ganar un campeonato. Es oye, vamos a salir a correr y ganar varios campeonatos”.

Un orgullo

Tuvo algunos consejos para el primera base Pete Alonso, agente libre después de pasar sus primeras seis temporadas con los Mets. Wright citó a Derek Jeter, de los Yanquis, y a Chipper Jones, de Atlanta, quienes también jugaron para una sola organización.

“Es una sensación diferente cuando eres reclutado, desarrollado y juegas para el equipo que te dio tu primera oportunidad”, dijo Wright. “Hay un poco más, tal vez mucho más orgullo cuando te pones esa camiseta todas las noches. Y espero que lo recuerde y no lo pierda de vista. Dicho esto, nunca, nunca he flaqueado como jugador para maximizar su potencial de ganancias”.

Hablando desde su casa cerca de los incendios forestales de California, Wright habló sobre su carrera como siete veces All-Star. Bateó .296 con 242 jonrones, 970 carreras impulsadas y 196 bases robadas entre 2004 y 2018, lastrado por lesiones en el cuello, la espalda y el hombro que requirieron cirugía. Atribuyó su éxito a su padre, un oficial de policía, y a su madre, una asistente de maestra de escuela primaria.

Entre grandes

“Esa mentalidad de 'lleva el cubo de almuerzo al trabajo' me acompañó durante toda mi carrera”, dijo Wright. “Sabía que no era el jugador más talentoso y dotado en el campo, pero siempre sentí que era el más preparado”.

Wright, quien cumplió 42 años el 20 de diciembre, se unirá a Dwight Gooden, Keith Hernández, Jerry Koosman, Willie Mays, Mike Piazza, Seaver y Darryl Strawberry como jugadores de los Mets con números retirados. Los números de los managers Gil Hodges y Casey Stengel también fueron retirados. Después de que los Mets hicieron el anuncio el lunes, Wright recibió un mensaje de texto de Hernández.

Wright fue un icono del equipo de Nueva York

“Realmente siento que es un poco inmerecido dada la habilidad y los logros de algunos de los números entre los que estaré allí. Bromeo diciendo que creo que debería haber una sección especial tal vez para mi número porque probablemente no merezca estar entre los jugadores realmente buenos de la organización”.

Wright recordó haber recibido críticas constructivas de Strawberry durante sus días como jugador.

“Cuando supe que Darryl estaba allí, quise jugar bien porque quería que me chocara los cinco y no quería tener esa conversación sobre por qué me quedé fatal esa noche”, dijo.

