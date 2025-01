Juan Soto coquetea con jugar en el beisbol del caribe ¿Será en la Liga Mexicana del Pacífico?

Comparta este artículo

Santo Domingo, República Dominicana.- Sin duda alguna una de las máximas estrellas del beisbol mundial es el cañonero Juan Soto, quien se acaba de convertir en el pelotero mejor pagado de la historia, al ser fichado con los Mets a cambio de 165 millones de dólares.

Aunque es una estrella absoluta en las Grandes Ligas, el jardinero sorprendió a propios y extraños declarando que no descarta jugar próximamente en el beisbol del caribe.

La Liga Mexicana del Pacífico, es una de las más poderosas y que en infinidad de ocasiones ha fichado a grandes 'caballetes', pero por el momento México no es la atracción del jonronero. Juan Soto dio a conocer que espera colocarse el uniforme de los Tigres del Licey y poder disputar partidos muy pronto.

“Por ahora negociamos 10 partidos, no tenemos el tiempo o lugar. Veremos qué pasa este año, como terminan las cosas para los Mets y con mi salud, que esperamos que todo marche bien. No sé si será en tres, cinco u ocho años. Sí me dieron el visto bueno, no tenemos fecha para eso, pero esperamos que sea lo más pronto”, dijo el destacado jugador ayer para el portal de las Grandes Ligas.

Ayer 'Juanito' respondió algunas preguntas de la prensa durante su participación en la interacción con el niño Leonardo Santana antes del partido del Round Robin por la noche frente a las Águilas Cibaeñas en el estadio Quisqueya.

“El juego ha cambiado mucho. Hay mucho más talento, mejores bateadores, mejores lanzadores, mejores corredores. El juego ha dado un giro del cielo a la tierra y va de la mano con el negocio, los salarios y todo lo demás. Pudimos conseguir un tremendo contrato, estoy contento de formar parte de la organización de los Mets y abrir puertas para los latinos y los otros peloteros para que puedan ayudar a su familia y su comunidad”, dijo el bateador zurdo.

Cabe destacar que, Soto fue la primera selección en el draft de novatos del año 2017 cuando era el segundo mejor prospecto de la organización de Washington.

Por otra parte, la estrella del Big Show dijo que luego de concluir su proceso de agente libre pudo conversar con algunos de sus compañeros.

“Llegamos bastante lejos, hasta la serie mundial, siempre vamos a ser familia, siempre vamos a ser amigos aunque no pudimos cumplir la meta”, puntualizó Soto quien además reiteró que le encantaría representar a los Tigres del Licey.

