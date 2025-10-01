Browns mandan a Flacco a la banca; novato Dillon Gabriel será el titular

Cleveland, Estados Unidos.- Después de cuatro juegos y un récord de 1-3, se acabó la paciencia para los Browns, quienes anunciaron que enviarán a la banca al veterano mariscal de campo Joe Flacco y le darán los controles de la ofensiva al novato Dillon Gabriel, quien tendrá su primera titularidad en la NFL el domingo cuando Cleveland se enfrente a los Minnesota Vikings en Londres.

"Desde el momento en que ha estado aquí, ha estado trabajando muy duro, un joven muy inteligente", dijo el entrenador Kevin Stefanski sobre Gabriel. "Ha hecho un buen trabajo durante la práctica. Toda esta temporada, ha estado aprendiendo cómo prepararse y comprender el ritmo de una semana de la NFL y cómo se ve eso". Stefanski agregó que fue su decisión hacer el cambio esta semana, a pesar de hacer un viaje al extranjero, porque sintió que era lo mejor para su equipo 1-3 en el futuro.

Stefanski anunció la decisión que tomó

Con un promedio de 14 puntos por juego, Cleveland ocupa el penúltimo lugar en anotación. El equipo ha anotado 17 puntos o menos en nueve juegos consecutivos desde la temporada pasada. Gabriel será el quinto mariscal de campo titular diferente en 10 juegos, uniéndose a Jameis Winston, Dorian Thompson-Robinson, Bailey Zappe y Flacco.

Flacco no pudo levantar a la ofensiva de los Browns

"Desde el principio, este es el momento que esperas como competidor. Pero es parte de mi trabajo estar listo, ser ese sentido de esperanza para que todos continúen siendo mejores y se unan y creen impulso para los demás", dijo Gabriel antes de la práctica del miércoles. "Estoy muy emocionado por eso, pero también extremadamente concentrado en hacer mi trabajo a un alto nivel.

Flacco también se reunió con los reporteros antes de la práctica y dijo que no preveía que ocurriera un cambio de mariscal de campo. "Creo que lo dije el domingo, cada vez que estás en esta liga, todos siempre están siendo evaluados y el trabajo de un mariscal de campo es ayudar a tu equipo a ganar partidos de fútbol americano", dijo. Los Brown practicaron en su complejo antes de volar a Londres.

Fuente: Tribuna del Yaqui