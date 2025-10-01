Con gol de Mora, el Tri rescata el empate ante España y se jugará todo ante Marruecos

Santiago, Chile.- Eduarco Arce sabía que el camino en el Mundial Sub-20 sería complicado, pues el conjunto mexicano forma parte del grupo de la muerte, junto a Brasil, España y Marruecos. Ahora, con ya la copa en marcha, el Tri no ha decepcionado; al contrario, ha logrado pelearles a las potencias.
Primero, el domingo le faltó el respeto a Brasil, con quienes terminó igualado a dos, mientras que este miércoles 1 de octubre, la Selección Mexicana también rescató el empate ante España, con el mismo marcador 2-2, donde Gilberto Mora fue la principal figura del partido.
Acciones
El choque fue de constante ida y vuelta, pero fue el de Xolos quien se encargó de sacudir las redes al minuto 32, con un gol que fabricó; recuperó la pelota en los linderos del área, le dio el balón a Montiel y este lo asistió dejándolo solo para cruzar al arquero y poner a los aztecas arriba en el marcador. Pero el gusto les duró poco, ya que la 'Furia Roja' igualó al 42’, con gol de Pablo García.
Ya para la segunda mitad y después de un penal dudoso, pero muy bien cobrado por Iker Bravo, España remontó el partido y se anticipaba sumar sus primeros tres puntos del Mundial, luego de caer en su estreno ante Marruecos.
Para la buena suerte del Tri, los de Europa se confiaron y eso abrió la oportunidad para que los de Eduardo Arce buscaran a como dé lugar el empate, el mismo que llegó al 87, cuando Gilberto Mora, que recibió dentro del área, empató para darle otra vez a México vida.
El Tricolor en los últimos minutos fue dominante, inclusive pudo llevarse los tres puntos, pero la suerte ya no estuvo de su lado y el partido terminó en empate. Dejando a los aztecas con dos unidades y a la Furia Roja con un punto. Ahora el Tricolor deberá esperar los resultados del encuentro entre Brasil y Marruecos para saber qué es lo que necesitará el sábado para avanzar a la siguiente ronda.
Por otra parte, España se juega el pase ante Brasil. El partido también se disputará el próximo 4 de octubre. A diferencia de Mora y compañía, en el caso de los de Europa necesitarán de la victoria a como dé lugar para poder soñar con obtener su pase a la ronda de eliminatorias.
Fuente: Tribuna del Yaqui