Con gol de Mora, el Tri rescata el empate ante España y se jugará todo ante Marruecos

Santiago, Chile.- Eduarco Arce sabía que el camino en el Mundial Sub-20 sería complicado, pues el conjunto mexicano forma parte del grupo de la muerte, junto a Brasil, España y Marruecos. Ahora, con ya la copa en marcha, el Tri no ha decepcionado; al contrario, ha logrado pelearles a las potencias.

Primero, el domingo le faltó el respeto a Brasil, con quienes terminó igualado a dos, mientras que este miércoles 1 de octubre, la Selección Mexicana también rescató el empate ante España, con el mismo marcador 2-2, donde Gilberto Mora fue la principal figura del partido.

Acciones

El choque fue de constante ida y vuelta, pero fue el de Xolos quien se encargó de sacudir las redes al minuto 32, con un gol que fabricó; recuperó la pelota en los linderos del área, le dio el balón a Montiel y este lo asistió dejándolo solo para cruzar al arquero y poner a los aztecas arriba en el marcador. Pero el gusto les duró poco, ya que la 'Furia Roja' igualó al 42’, con gol de Pablo García.

uD83EuDD2FuD83CuDDF2uD83CuDDFD EL DOBLETE DE GILBERTO MORA ANTE ESPAÑA EN LOS ULTIMOS MINUTOS! uD83DuDD25



pic.twitter.com/5CmL1foJkw — All Fútbol MX uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@AllFutbolMX) October 1, 2025

Ya para la segunda mitad y después de un penal dudoso, pero muy bien cobrado por Iker Bravo, España remontó el partido y se anticipaba sumar sus primeros tres puntos del Mundial, luego de caer en su estreno ante Marruecos.

Para la buena suerte del Tri, los de Europa se confiaron y eso abrió la oportunidad para que los de Eduardo Arce buscaran a como dé lugar el empate, el mismo que llegó al 87, cuando Gilberto Mora, que recibió dentro del área, empató para darle otra vez a México vida.

El Tricolor en los últimos minutos fue dominante, inclusive pudo llevarse los tres puntos, pero la suerte ya no estuvo de su lado y el partido terminó en empate. Dejando a los aztecas con dos unidades y a la Furia Roja con un punto. Ahora el Tricolor deberá esperar los resultados del encuentro entre Brasil y Marruecos para saber qué es lo que necesitará el sábado para avanzar a la siguiente ronda.

¡LA JOYA DE MÉXICO ES UNA REALIDAD! uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Gilberto Mora ha participado en 9 goles en sus últimos 10 partidos entre club y selección, 7 goles y 2 asistencias.



Hoy ya lleva 2 goles y una asistencia en su primer mundial sub 20 contra selecciones como Brasil y España.



Lo de Gilberto… pic.twitter.com/fHY0NIFHuF — Analistas (@SomosAnalistas_) October 1, 2025

Por otra parte, España se juega el pase ante Brasil. El partido también se disputará el próximo 4 de octubre. A diferencia de Mora y compañía, en el caso de los de Europa necesitarán de la victoria a como dé lugar para poder soñar con obtener su pase a la ronda de eliminatorias.

Fuente: Tribuna del Yaqui