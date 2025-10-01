Diablos del Toluca vs LA Galaxy; dónde ver EN VIVO la Campeones Cup 2025 en México

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Diablos del Toluca tendrán otra prueba internacional, pues se enfrentarán al LA Galaxy, equipo de la MLS, para disputar la Campeones Cup en Carson, Estados Unidos; el 'Chorizo Power' buscará seguir con el gran paso que mantiene en el Apertura 2025, pues se ubica en la primera posición, empatado con los Rayados de Monterrey, pero con mejor diferencia de goles, además de haber ganado sus últimos cinco encuentros.

La Campeones Cup es una copa que se disputa a un solo partido, se creó en conjunto con la Major League Soccer y la Liga MX en el 2018 y, ocasionalmente, se disputa en septiembre; es considerada de carácter amistoso por la FIFA, al no ser organizada por la Concacaf. El equipo más ganador de este certamen son los Tigres de la UANL, al ser el único con dos títulos; además del conjunto regio, las Águilas del América es el otro club mexicano que ha podido quedarse con el cetro.

Los Diablos del Toluca serán el equipo que represente al balompié mexicano en esta edición de la Campeones Cup; el 'Chorizo Power' logró su clasificación al certamen luego de haber vencido al América en el Campeón de Campeones, una copa que enfrenta a los dos campeones de la Liga MX en el año futbolístico. En caso de que el conjunto de Coapa hubiera logrado el cuarto título consecutivo, hubiera clasificado de manera directa.

En cambio, el LA Galaxy participará del lado estadounidense por haberse convertido en el campeón de la MLS en el año 2024, al vencer en la final al New York Red Bulls, y se juega un torneo largo; el campeón de liga accede directo a la copa. Para ambos equipos, será la primera ocasión que participan en la Campeones Cup en las siete ocasiones que se ha celebrado.

Detalles del Diablos del Toluca vs LA Galaxy de la Campeones Cup:

Estadio: Carson Health Sport Park, Carson, Estados Unidos

Fecha: Miércoles, 1 de octubre

Horario: 20:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Canal Nueve/TUDN/VIX Premium

A pesar de ser el actual campeón de la MLS, el conjunto californiano se encuentra en los últimos lugares de su conferencia, pues apenas acaba de lograr su quinta victoria de la temporada, contrastando con los nueve empates y las 17 derrotas que ha sufrido, además de ser el tercer equipo que ha recibido más anotaciones del año.

Fuente: Tribuna del Yaqui