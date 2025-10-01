Dodgers no perdonan a los Reds y van a la Serie Divisional ante los Phillies

Los Ángeles; Estados Unidos.- Con la pizarra abajo 3-2 en la sexta entrada, Cincinnati llenó las bases sin outs ante el abridor japonés de Los Angeles, Yoshinobu Yamamoto, pero este logró salir del atolladero sin permitir otra anotación y los Dodgers respondieron en el fondo con cuatro rayitas más en ruta a una victoria de 8-4 el miércoles ante los Reds, y con ello avanzaron a la Serie Divisional de la Liga Nacional.

En ese sexto inning, Cincinnati buscó emparejar las acciones y llenó las almohadillas sin out ante Yamamoto, pero Austin Hayes conectó rodado a las paradas cortas, donde Mookie Betts tomó y tiró al plato, para sacar el primer tercio; después, Yamamoto ponchó a Sal Stewart y a Elly de la Cruz para acabar con la amenaza.

Y las carreras que no hagas… Dodgers respondió y lo hizo fuerte en el fondo de esa entrada para asegurar la victoria y su boleto a la siguiente ronda, donde ya los esperan los Philadelphia Phillies.

Kiké Hernández inició con sencillo y tras uno fuera, Ben Rortvedt se embasó con error del primera base; luego, Shohei Ohtani remolcó una con sencillo al jardín derecho y Betts otra más con doblete, mientras que Teoscar Henrández produjo dos más con otro doblete, para el 7-2.

Previamente, fueron los visitantes Reds los que timbraron primero, cuando se fueron al frente ante Yamamoto, anotándole par de carreras en la misma primera entrada, ambas remolcadas por sencillo de Sal Stewart.

Betts se fue de 5-4, con tres remolcadas

Pero los campeones de la Serie Mundial acortaron distancia en el cierre del tercer capítulo, cuando Mookie Betts envió a la registradora a Ben Rortvedt con imparable al jardín derecho; y en el fondo del cuarto inning, le dieron la vuelta al marcador.

Max Muncy dio la voz de ataque con hit y Kiké Hernández lo remolcó con doblete al jardín central, mientras que Miguel Rojas con otro sencillo colocó al frente a los Dodgers, 3-2.

Kiké knows October! pic.twitter.com/UtRCBPrHjv — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 2, 2025

La escuadra angelina sumó otra rayita en la séptima entrada, donde Miguel Rojas anotó con doblete de Betts, y Reds amenazaron en la parte baja, donde timbraron par de carreras, pero ya no les alcanzó.

Yoshinobu Yamamoto (1-0) se apuntó la victoria en seis entradas y dos tercios, en las que admitió cuatro imparables y par de anotaciones, con nueve ponches y tres bases por bolas. Zack Littell (0-1) fue el derrotado, después de tres entradas y un tercio, en las que le hicieron tres carreras y le conectaron seis imparables.

THE LOS ANGELES DODGERS ARE NLDS BOUND. pic.twitter.com/4Z6PxUQTli — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 2, 2025

Con este resultado, los Dodgers se convierten en el primer invitado a las Series Divisionales de la Liga Nacional, donde se medirán como visitantes a los Philadelphia Phillies, a partir del próximo sábado.

Fuente: Tribuna del Yaqui