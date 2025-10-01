Edson Álvarez se recupera de su lesión; fue convocado por el Fenerbahçe para la Europa League

Ciudad de México.- Luego de su desafortunada lesión mientras disputaba un amistoso con la Selección Mexicana, el mediocampista mexicano, Edson Álvarez, fue convocado por el Fenerbahçe para su partido de la Europa League; el 'Machín' tenía un mes fuera de actividad por una lesión muscular que sufrió durante la fecha FIFA de septiembre.

Apenas durante la mañana del 1 de octubre, circularon videos del entrenamiento del Fenerbahçe, en el cual se observa a Edson Álvarez realizando ejercicios a la par de sus compañeros e incluso logró marcar una anotación en un partido interescuadras. El conjunto otomano se prepara para su compromiso de la jornada 2, cuando se enfrentarán al Niza en la Europa League. El propio entrenador del equipo confirmó que apenas esta semana regresó a la actividad en cancha.

Fue el propio entrenador del conjunto turco el que confirmó la disponibilidad del mexicano para su duelo en el prestigiado torneo intercontinental; Domenico Tedesco, técnico del Fenerbahçe, adelantó que Álvarez estaría dentro de los convocados para la jornada 2 de la Europa League. "Álvarez ha vuelto. Estará en la convocatoria. Es muy importante para mí porque Bartug, por ejemplo, no está en la convocatoria europea", señaló.

Edson Álvarez’den antrenmanda sira disi bir gol.



pic.twitter.com/8m4uOiI5q1 — Fener Ajans uD83CuDDF9uD83CuDDF7 (@ajansfenercom) October 1, 2025

De igual manera, el entrenador italiano remarcó la evolución del plantel desde su llegada, pues cuando arribó al Fenerbahçe, había múltiples jugadores en la lista de lesionados, los cuales se han ido integrando al grupo de manera paulatina. "Creo que reducir la cantidad de lesionados de siete a dos en dos o tres semanas es una buena situación. Tenemos que mantenerlo así".

Domenico Tedesco: Edson Alvarez geri döndü, bu önemli. Bartug Elmaz çok iyi bir oyuncu, Avrupa kadrosunda yok ve bu yazik bir sey! Geldigimizde takimda 7 sakat oyuncu vardi, simdi 2'ye düsürdük.



pic.twitter.com/JhxLtUEkE9 — fenertalks (@fenertalks) October 1, 2025

Edson Álvarez había resultado lesionado en el partido amistoso entre la Selección Mexicana y la Selección de Japón, lo que se consideró como el inicio de la preparación del conjunto 'Tricolor' para la Copa del Mundo 2026; desde entonces, el 'Machín' había trabajado por separado del resto del equipo, sumando ejercicios de mayor peso y exigencia conforme evolucionaba su problema muscular.

Edson Álvarez es baja de nuestra Selección para el partido ante Corea del Sur.



El mediocampista tiene una lesión muscular de bajo grado en el muslo posterior derecho, el tiempo de rehabilitación y vuelta a la competición será determinado por su club de acuerdo a su evolución.… pic.twitter.com/7CVJFJjZwr — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 9, 2025

El jugador mexicano se encuentra convocado para la jornada 2 de la Europa League, donde el Fenerbahçe se enfrentará al Niza el jueves, 2 de octubre, a las 10:45 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui