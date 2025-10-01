El campeón muestra su poderío; PSG viene de atrás y vence al Barcelona en la Champions League

Barcelona, España.- El actual campeón de la Champions League demostró su poderío en la cancha de Montjuic, logrando revertir el marcador y quedarse con su segunda victoria, que lo posiciona entre los líderes de la primera fase; el Paris Saint-Germain tuvo que venir de atrás y logró vencer al Barcelona en el Estadio Olímpico Lluís Companys, el cual es la casa provisional para el conjunto catalán luego de que el Camp Nou se encuentre en proceso de remodelación.

Ambas escuadras presentaron duras bajas en su cuadro titular, siendo del lado parisino las más importantes; el Barcelona anunció que Raphina y Joan García no estarían disponibles para la segunda jornada de la Champions League, luego de haber salido con molestias del partido contra la Real Sociedad, mientras que el PSG no tenía disponible al actual Balón de Oro, Ousmane Dembelé, por un problema en el bíceps femoral, además de otros tres jugadores.

El Barcelona comenzó el encuentro tomando el control del balón, pues lograron varias ocasiones de gol en los primeros instantes del partido; el conjunto culé fue el primero en hacerse presente en el marcador. Corría el minuto 19 cuando Marcus Rashford filtró un balón para Ferran Torres, quien definió a pierna cambiada para Chevalier mientras se barría para alcanzar la pelota.

FERRAN TORRES GOAL AFTER A BEAUTY OF A BALL BY MARCUS RASHFORD

A pesar del gol, el Barcelona no bajó los brazos y siguió con el dominio del encuentro en los minutos posteriores, aunque sin lograr ampliar la diferencia en el marcador. El PSG comenzó a realizar ajustes en su parado hasta que lograron empatar el partido; Nuno Mendes envió un pase al área, el mismo que fue recibido por el delantero de 19 años, Senny Mayulu, quien definió al poste derecho para concretar el primer gol para los parisinos.

Los últimos tres goles de Senny Mayulu:



vs. Inter en la FINAL de Champions League

vs. Atlético Madrid en el Mundial de Clubes

vs. Barcelona por Champions



Tiene 19 años.

Luego de una segunda mitad disputada en la zona central de la cancha y sobre el tiempo de compensación, cayó el gol de la victoria para el Paris Saint-Germain; Achraf Hakimi tomó dormida a la defensa del Barcelona y filtró un pase para Gonçalo Ramos, quien, sin marca, recibió el balón y remató de frente a la portería, silenciando a la afición 'blaugrana'.

Achraf Hakimi PASSEUR DÉCISIF pour la victoire face à Barcelone.



pic.twitter.com/Lsko7i7Xui — ?????????? ???? uD83CuDDF2uD83CuDDE6 (@MountakhabFoot) October 1, 2025

El PSG se posicionó en el tercer lugar hasta ahora, solo por detrás del Bayern Munich y el Real Madrid, todos con dos victorias en el mismo número de partidos, mientras que el Barcelona cayó hasta el puesto 16 con un triunfo y un revés.

Fuente: Tribuna del Yaqui