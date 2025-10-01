Guardians vencen a los Tigers y se jugarán la temporada en el tercero de la serie de comodín

Cleveland, Estados Unidos.- En un juego totalmente diferente a lo visto en el primero de la serie, los Cleveland Guardians se hicieron valer de los batazos de poder para vencer a los Detroit Tigers; el marcador favoreció a los locales, quienes lograron empatar la Serie de Comodín de la Liga Americana y forzaron a un tercer compromiso, en el cual se jugarán todo lo realizado en la temporada regular a un solo juego.

El ganador del encuentro fue Cade Smith, quien en temporada regular se desempeñó como el cerrador de los Guardians; a pesar de no tener oportunidad de salvamento, Smith trabajó en una entrada y un tercio, con la consigna de preservar la ventaja para Cleveland, culminando su labor sin haber permitido imparable y recetado dos ponches, mientras que el descalabro fue para Troy Melton, pues recibió cuatro carreras en apenas un tercio retirado.

La novena de Cleveland se ayudó de tres cuadrangulares a lo largo del encuentro para garantizar el tercer encuentro de la serie de comodín; George Valera anotó la primera carrera del juego con un cuadrangular solitario en el cierre del primer capítulo. El empate para los Tigers llegó en la cuarta entrada, con un sencillo al jardín central de Javier Báez.

El rally que le garantizó un juego más de vida a los Guardians llegó en el cierre del octavo capítulo; Brayan Rocchio trajo la carrera de la ventaja para Cleveland, con el segundo cuadrangular de la jornada; Steven Kwan siguió con el ataque, conectando un batazo de dos estaciones, seguido por Daniel Schneemann, quien por la misma vía envió la tercera rayita para los locales a tierra prometida.

Con corredor en segunda y un out, José Ramírez recibió una base por bola intencional, para intentar un doble play y terminar la entrada con el menor daño posible, pero Kyle Manzardo pudo avanzar a los corredores con un roletazo a segunda base; el encargado de impulsar las carreras restantes para los Guardians fue Bo Naylor con un cuadrangular de tres anotaciones, estableciendo la pizarra en seis carreras por una.

Los Tigers tuvieron la oportunidad de cerrar la diferencia en la parte alta del noveno rollo, pues con par de bases por bola y un error del segunda base, lograron llenar las almohadillas, mas no pudieron anotar ninguna carrera. El tercer juego de la serie y definitivo se jugará el jueves 2 de octubre a las 11:08 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui