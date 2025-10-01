Ildefonso Ruiz III, Julio Pablo Martínez y Anthony Gose reportan con Tomateros de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Los Tomateros regresaron a Culiacán para seguir con sus trabajos de pretemporada, previo al arranque de campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) el próximo 14 de septiembre. Este miércoles el cub 'guinda' dio a conocer que tres peloteros más se integraron a los trabajos de entrenamiento.

Se trata de Ildefonso Ruiz III, Julio Pablo Martínez y Anthony Gose, quienes ya se pusieron a las órdenes de Roberto Vizcarra. En el caso de 'Poncho', tiene en la mira el objetivo común que todos sus compañeros, que es “quedar campeón” y representar a México en la Serie del Caribe.

uD835uDDE3uD835uDDE5ÁuD835uDDD6uD835uDDE7uD835uDDDCuD835uDDD6uD835uDDD4 uD835uDDE9uD835uDDD8uD835uDDE6uD835uDDE3uD835uDDD8uD835uDDE5uD835uDDE7uD835uDDDCuD835uDDE1uD835uDDD4 uD835uDDD8uD835uDDE1 uD835uDDE1uD835uDDE8uD835uDDD8uD835uDDE6uD835uDDE7uD835uDDE5uD835uDDD4 uD835uDDD6uD835uDDD4uD835uDDE6uD835uDDD4 uD83CuDF45uD83CuDFDF? pic.twitter.com/Rjs1eBYXWT — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) October 1, 2025

El receptor de los de la capital de Sinaloa, camino a su tercera temporada, mostró su gran emoción por la llegada al club, pues compartirá vestidor con grandes peloteros y además defenderá los colores de uno de los equipos más grandes del beisbol invernal.



"Es un privilegio portar esta casaca y jugar aquí con este equipo que es uno de los mejores de México. Muy afortunado por esta oportunidad", declaró el jugador que igualmente intentará ganarse la titularidad con los subcampeones de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

A su vez, el lanzador derecho Aldo Montes tuvo sesión de Live. Posteriormente, estuvo en la reunión previa y el estiramiento, mismo que puso a todos listos para las labores específicas del cuerpo técnico que comanda el 'Chapo' Vizcarra.



Por otra parte, en esta misma práctica, David Gutiérrez, Octavio Acosta y Cristian Castillo tuvieron sesiones de bullpen bajo la supervisión del coach Martín Enríquez. Los lanzadores, además, repasaron fundamentos de fildeo para afinar detalles.

Antes del trabajo en la caja de bateo, los peloteros trabajaron con el guante para, posteriormente, tener su práctica de bateo. Cabe destacar que Tomateros de Culiacán este miércoles 1 de octubre se medirá a los Venados de Mazatlán en el primero de dos duelos de preparación que tendrán en el Estadio Teodoro Mariscal.

uD835uDDE1uD835uDDE8uD835uDDD8uD835uDDE9uD835uDDD4uD835uDDE6 uD835uDDD6uD835uDDD4uD835uDDE5uD835uDDD4uD835uDDE6 uD835uDDD4uD835uDDE5uD835uDDE5uD835uDDDCuD835uDDD5uD835uDDD4uD835uDDE1 uD835uDDD4uD835uDDDF uD835uDDD6uD835uDDD4uD835uDDE0uD835uDDE3uD835uDDD4uD835uDDE0uD835uDDD8uD835uDDE1uD835uDDE7uD835uDDE2 uD835uDDDAuD835uDDE8uD835uDDDCuD835uDDE1uD835uDDD7uD835uDDD4 uD83DuDCA5uD83CuDF45



Ildefonso Ruiz, David Gutierrez y los extranjeros JP Martínez y Anthony Gose fueron las novedades en nuestra práctica del día de hoy. uD83DuDD25uD83DuDCAAuD83CuDFFB pic.twitter.com/3RzUkmwRnW — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) October 1, 2025

Tomateros viene de tener actividad en la Copa Sinaloa, donde enfrentó a Algodoneros de Guasave, Cañeros de Los Mochis y Venados de Mazatlán. En esta misma pretemporada también se ha enfrentado a escuadras de Estados Unidos, por lo que se espera que el club llegue más que preparado al inicio de campaña.

Fuente: Tribuna del Yaqui