Ildefonso Ruiz III, Julio Pablo Martínez y Anthony Gose reportan con Tomateros de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Los Tomateros regresaron a Culiacán para seguir con sus trabajos de pretemporada, previo al arranque de campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) el próximo 14 de septiembre. Este miércoles el cub 'guinda' dio a conocer que tres peloteros más se integraron a los trabajos de entrenamiento.
Se trata de Ildefonso Ruiz III, Julio Pablo Martínez y Anthony Gose, quienes ya se pusieron a las órdenes de Roberto Vizcarra. En el caso de 'Poncho', tiene en la mira el objetivo común que todos sus compañeros, que es “quedar campeón” y representar a México en la Serie del Caribe.
El receptor de los de la capital de Sinaloa, camino a su tercera temporada, mostró su gran emoción por la llegada al club, pues compartirá vestidor con grandes peloteros y además defenderá los colores de uno de los equipos más grandes del beisbol invernal.
"Es un privilegio portar esta casaca y jugar aquí con este equipo que es uno de los mejores de México. Muy afortunado por esta oportunidad", declaró el jugador que igualmente intentará ganarse la titularidad con los subcampeones de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.
A su vez, el lanzador derecho Aldo Montes tuvo sesión de Live. Posteriormente, estuvo en la reunión previa y el estiramiento, mismo que puso a todos listos para las labores específicas del cuerpo técnico que comanda el 'Chapo' Vizcarra.
Por otra parte, en esta misma práctica, David Gutiérrez, Octavio Acosta y Cristian Castillo tuvieron sesiones de bullpen bajo la supervisión del coach Martín Enríquez. Los lanzadores, además, repasaron fundamentos de fildeo para afinar detalles.
Antes del trabajo en la caja de bateo, los peloteros trabajaron con el guante para, posteriormente, tener su práctica de bateo. Cabe destacar que Tomateros de Culiacán este miércoles 1 de octubre se medirá a los Venados de Mazatlán en el primero de dos duelos de preparación que tendrán en el Estadio Teodoro Mariscal.
Tomateros viene de tener actividad en la Copa Sinaloa, donde enfrentó a Algodoneros de Guasave, Cañeros de Los Mochis y Venados de Mazatlán. En esta misma pretemporada también se ha enfrentado a escuadras de Estados Unidos, por lo que se espera que el club llegue más que preparado al inicio de campaña.
