Inicia venta de boletos para el Mundial, Ernesto Rivera correrá en la F3 y más en el Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Conoce la información más relevante sobre el mundo deportivo en un solo lugar y sin perder mucho tiempo. A través del Tribuna Top 3 Deportes podrás leer y ver un resumen informativo sobre las noticias más interesantes de tus disciplinas o deportistas favoritos. En la edición de este miércoles 1 de octubre puedes enterarte sobre la venta de boletos general para el Mundial de Futbol 2026 que tendrá como sedes tres países: México, Canadá y Estados Unidos. ¿Te interesa asistir?

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Lista la final de la WNBA

Los equipos de Las Vegas y Phoenix buscarán el título de la temporada 2025 de la WNBA. Las integrantes del equipo Mercury lograron una hazaña tras vencer al Minnesota Lynx, pues lograron colarse a la justa final por primera vez desde 2021. Las finales comienzan el viernes 3 de octubre.

Ernesto Rivera firma con Red Bull Junior Team por un año

El joven piloto mexicano, Ernesto Rivera, correrá en la Fórmula 3 la próxima temporada después de firmar contrato con Red Bull Junior Team. Tras dar este gran paso en su carrera con solo 16 años, el corredor con raíces sonorenses declaró: "Estoy muy emocionado de continuar mi trayectoria con Campos Racing y el Red Bull Junior Team para la temporada 2026 del Campeonato de Fórmula 3 de la FIA".

Inicia la venta general de boletos para el Mundial

Pese a que aún no se conoce a la mitad de las 48 selecciones que participarán en el Mundial de Futbol 2026, la FIFA liberó la venta de boletos general para la justa deportiva que se realizará el próximo año en Canadá, México y Estados Unidos. Hasta este momento, tampoco hay certeza de las ciudades que serán sede de los encuentros.



Fuente: Tribuna del Yaqui