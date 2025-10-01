'La Tribu' refuerza el bullpen; Yaquis de Obregón anuncia a su séptimo jugador extranjero

Ciudad Obregón, Sonora.- A falta de dos semanas para la jornada inaugural de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, los equipos siguen sumando elementos para reforzarse y poder ser un contendiente a quedarse con el título en esta campaña; los Yaquis de Obregón anunciaron a su séptimo jugador extranjero, el cual llegará a reforzar el bullpen de 'La Tribu' con su experiencia en el beisbol de Estados Unidos.

La novena cajemense optó por reforzar a su staff de lanzadores, pues de los siete elementos extranjeros que se unirán al equipo para la temporada que comenzará el miércoles 15 de octubre, cuatro son pitchers, todos ellos con experiencia en Grandes Ligas; con estas incorporaciones, 'La Tribu' buscará convertirse por segunda temporada consecutiva en el equipo con la mejor efectividad colectiva.

La nueva incorporación para los Yaquis de Obregón es el lanzador derecho Devin Sweet, quien nació en Greensboro, Estados Unidos, y tiene 29 años de edad; en MLB, defendió los colores de los Seattle Mariners y los Oakland Athletics en la temporada 2023. El relevista se pudiera convertir en el nuevo cerrador del equipo, pues en su rotación de lanzamientos, combina una recta de cuatro costuras que sobrepasa las 94 millas con un cambio de velocidad que saca de balance a los bateadores rivales.

YAQUIS ANUNCIA REFUERZO uD83EuDEB6



El PD Devin Sweet se une a la tribu como refuerzo de la prox temp 25-26 de la Liga Arco.

Sweet cuenta con experiencia en MLB con Mariners y Athletics. Este año lanzó en AAA de PHI. El relevo de la tribu se fortalece uD83DuDD25uD83DuDD25 pic.twitter.com/nKr56wJ49F — - JM - ?? (@jm_yaqui) October 1, 2025

En Grandes Ligas, tuvo la oportunidad de lanzar en siete encuentros, todos viniendo como relevista, en los cuales logró su primera victoria en MLB y más de ocho entradas lanzadas; su temporada más reciente, la jugó a tiempo completo con los Lehigh Valley IronPigs, sucursal de Triple A de los Philadelphia Phillies, con los que participó en 46 encuentros, dejando marca de tres victorias y una derrota y una efectividad de 5.08.

Se espera que el lanzador estadounidense se una al equipo cajemense mientras terminan su participación en la Mexican Baseball Fiesta, al igual que lo hicieron los lanzadores cubanos Odrisamer Despaigne y Vladimir Gutiérrez; los Yaquis tendrán un par de encuentros amistosos contra Naranjeros de Hermosillo y Algodoneros de Guasave antes de regresar a México y concluir su pretemporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui