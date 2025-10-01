LAMP: Ligamayorista mexicano ya reporta con los Águilas de Mexicali

Mexicali, Baja California.- Solo es cuestión de tiempo para que los Águilas de Mexicali ya cuenten con equipo completo en la pretemporada, pues este miércoles 1 de octubre llegó a los campos de entrenamiento uno de sus refuerzos estrellas para esta temporada, el mexicano Irving López.

El exjugador de las Grandes Ligas llegó junto con Cade Gotta para formar parte de las prácticas de los 'emplumados' y ponerse a la disposición del manager Óscar Robles, quien regresa al conjunto fronterizo para esta campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Esta será la primera ocasión en la que Irving López porte los colores de los Caballeros Águila, pues anteriormente pertenecía a los Naranjeros. El hermosillense también cuenta con experiencia en el Big Show, cuando jugó para los ST. Louis hace un par de temporadas.

Estos fueron los Jugadores Emplumados que reportaron en la segunda semana de entrenamientos en Nuestra Casa El Nido de Los Águilas.



Más Información en: https://t.co/Bb8KKegkhs

Por su parte, Cade Gotta es uno de los extranjeros que tendrá actividad con los 'Caballeros' este año. El refuerzo ya reportó al equipo con la intención de llegar en las mejores condiciones al arranque de temporada. El jardinero estadounidense está listo para cubrir la pradera del conjunto de Mexicali.

Cabe destacar que esta semana también reportó el lanzador Juan Robles. En el caso del pitcher derecho que igualmente arribó al club este año, tuvo su primera práctica bajo la supervisión de los coaches y del manager Óscar Robles.

El serpentinero ya cuenta con experiencia en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, tras debutar en la temporada 2015-2016 con los Yaquis de Ciudad Obregón, donde registró buenos números y se dio a conocer como un relevista confiable en la pelota mexicana.



"La suma de Juan Robles nos ayudará mucho en el bullpen; es un muchacho muy trabajador, con buenas herramientas, y puede ser asignado en el puente del abridor al preparador y cerrador", comentó José Amador, quien es el gerente deportivo de la institución cachanilla.

Juan Robles ya se encuentra con los Águilas de Mexicali



https://t.co/XIH9sblfzK

De esta manera, los Águilas de Mexicali continúan su preparación rumbo al arranque de la temporada 2025-2026, programado para el próximo 14 de octubre en el Nido de Los Águilas, cuando reciban a los actuales campeones, los Charros de Jalisco, de Benjamín Gil.

Fuente: Tribuna del Yaqui