LAMP: Peloteros estrellas de los Cañeros de Los Mochis ya trabajan en el Chevron Park

Los Mochis, Sinaloa.- Si hay un equipo que ha tenido un gran desempeño en la pretemporada, son los Cañeros de Los Mochis; inclusive, hace unos días se quedaron con el campeonato de la Copa Sinaloa y tuvieron una gran actuación en la Baja Series.

Pero ahora, a poco menos de dos semanas para que arranque la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), llegaron al club Eric Filia, Leonys Martín, Josh Rehwaldt y Asael Sánchez, quienes son de las figuras a seguir que tendrá Cañeros en el torneo.

En el caso del norteamericano Eric Filia, vivirá su tercera temporada con la organización de Sinaloa. El año pasado dejó buenos números: 77 imparables en 65 juegos para un porcentaje de .329; además, pegó ocho cuadrangulares, produjo 41 carreras y anotó 40.

Por otra parte, Josh Rehwaldt, quien fue anunciado en julio como un cañonero de poder, este miércoles 1 de octubre demostró de qué está hecho, ya que en su primer día de entrenamiento, al colocarse en la caja de bateo, se escuchó el estruendo de su madero.

Mientras que el exjugador de las Grandes Ligas, Leonys Martín, también hizo volar la pelota en las prácticas, el cubano es un pelotero de gran experiencia y con una trayectoria que incluye nueve años en la MLB, beisbol de Japón y la pelota invernal de Dominicana y Venezuela.

Por otra parte, el jardinero Asael Sánchez también portó por primera vez el verde; el mexicano llega a la organización tras jugar los últimos seis años con los Mayos de Navojoa, donde era una de las figuras de la organización. Sánchez se caracteriza por saber responder en momentos clave y además por ser ya un jugador calado en la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Será el jueves, cuando los Cañeros salten al diamante para otro entrenamiento de pretemporada en el Chevron Park, y se espera la llegada del lanzador Yoanner Negrín, quien será el 'as' en el staff de abridores de la nación verde.

Día 23 de Pretemporada

La barda del Chevron Park™ fue víctima del poder verde.

Eric Filia, Leonys Martín, Josh Rehwaldt y Asael Sánchez llegaron encendidos y ya hicieron volar la pelota

El debut de temporada de los Cañeros de Los Mochis será el 15 de octubre, cuando se midan ante los Yaquis de Ciudad Obregón, escuadra que igualmente está realizando los trabajos de pretemporada, pero en Arizona, donde tendrán la tan esperada gira de la Fiesta Mexicana de Beisbol.

Fuente: Tribuna del Yaqui