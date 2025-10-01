Los Charros de Jalisco ya tienen pitcher abridor para el juego inaugural de la LAMP

Guadalajara, Jalisco.- Los Charros de Jalisco tienen como objetivo levantar la corona por segundo año consecutivo en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) y, para lograrlo, Benjamín Gil apostará por darle la total confianza al inicialista mexicano Alemao Hernández, quien fue confirmado este miércoles 1 de octubre como el pitcher abridor de la temporada.

El tapatío es el mejor abridor de la escuadra de Guadalajara en los últimos 3 años, por encima de elementos como Luis Iván Rodríguez o Javier Solano; por eso se espera que en esta edición tenga su mejor presentación e inclusive pelee por la corona del mejor pitcher de la temporada.

"El desarrollo que he tenido ha sido a partir de la madurez que voy mostrando año con año. Querer superarme cada temporada ha sido la base que me lleva a la consistencia, el hambre que tengo de triunfar, no solo yo, sino todo el equipo. Desde que comencé mi carrera en Charros, mi mentalidad es mejorar día con día", declaró el azteca, quien ya entrena con su equipo.

Consolida Alemao carrera como abridor; quiere ser el más ganador de Jalisco



??El PZ regista 19W con Charros; Orlando Lara, con 29, es el líder

??Hernández es el abridor más consistente de los últimos tres años



Nota completauD83DuDCDD https://t.co/Ner5dZDQbp pic.twitter.com/nU4SJqXwdD — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) October 1, 2025

Cabe destacar que Antonio Alemao ha consolidado su carrera dentro de la pelota invernal desde el 2022, donde inclusive ha sido refuerzo estrella en ligas como la República Dominicana, siempre saltando a la loma como un abridor confiable.

"Acabo de cumplir 26 años. La edad te va dando madurez, pero también la educación que uno recibe en casa. La familia es fundamental; contribuye a que uno sea responsable dentro y afuera (del terreno). En el beisbol se aprende todos los días y si uno no está abierto a aprender cada día, vas a fallar", aseguró Hernández.

En su historial, el 'as' de Charros registra 35 juegos, todos como inicialista, donde tiene un récord de 15-10, efectividad de 3.35 y 99 ponches. Además, llegó a 19 victorias de por vida defendiendo los colores de los Charros, situándose en el tercer lugar histórico de la franquicia, empatado con Octavio Acosta, y solo detrás de históricos de la franquicia como 'Shocker' Rodríguez y Manuel Flores, con 21, y el zurdo Orlando Lara como el número uno, con un total de 29.

"Es algo motivante. Nada es imposible y para mí es un aliciente saber que mi nombre está entre los más ganadores de la franquicia en el Pacífico. Mi objetivo tiene que ser demostrar mi calidad en cada salida y así poder aspirar a más victorias, pero no solo mías, sino de todo el equipo. No descarto ser el más ganador de la organización", dijo Alemano en entrevista para Charros.

A festejar porqueeee ¡YA ES OCTUBRE!uD83DuDC34uD83DuDD25uD83CuDFC6 pic.twitter.com/j8EzHSqrWv — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) October 1, 2025

El debut de Charros de Jalisco en la Liga Arco Mexicana del Pacífico será el 14 de octubre cuando se midan ante los Águilas de Mexicali en el Nido, en un duelo que pinta para robarse los reflectores por la plantilla de ambos equipos.

Fuente: Tribuna del Yaqui