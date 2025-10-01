Los Padres vencen a los Cubs y obligan a un juego definitivo en la serie de comodín de MLB

Chicago, Estados Unidos.- El Wrigley Field presenciará un tercer juego, el cual será definitivo en la lucha para continuar avanzando en la postemporada; los San Diego Padres vencieron a los Chicago Cubs y extienden al máximo posible la serie de comodín de la Liga Nacional. El tercera base de los californianos, Manny Machado, se vistió de héroe al impulsar dos de las tres carreras para completar la blanqueada sobre los 'Cachorros'.

Por segundo día consecutivo, la clave del partido fueron los lanzadores, ya que en las 18 entradas que se han jugado, solo se han logrado anotar seis carreras. El ganador del encuentro fue Adrian Morejon, ya que lanzó dos entradas y un tercio sin permitir imparable y daño alguno, además de recetar un ponche; el de La Habana, Cuba, entró a relevar a Dylan Cease, quien fue sustituido luego de tres entradas y dos tercios de trabajo, donde permitió tres imparables y ponchó a cinco rivales.

Los Padres abrieron la pizarra en su primer llamado al ataque; Fernando Tatis Jr. y Luis Arráez comenzaron el encuentro ligando imparables, para avanzar una almohadilla con doble robo, y el encargado de producir la primera carrera fue Jackson Merrill con un elevado de sacrificio, ante los lanzamientos de Andrew Kittredge, quien cargó con la derrota luego de solamente una entrada lanzada.

A pesar de que ambos equipos tuvieron varias oportunidades para anotar carreras, la pizarra permaneció sin modificaciones hasta la apertura del quinto inning, cuando cayeron las rayitas definitivas para la victoria de los Padres; luego de que Fernando Tatis Jr. negociara una base por bola y con dos hombres fuera, Manny Machado hizo swing al primer lanzamiento y conectó su octavo cuadrangular en postemporadas para San Diego.

El relevo de los 'Frailes' lució intratable, pues en las cinco entradas y un tercio que trabajó el bullpen, solo permitieron un imparable, además de recetar seis de los 11 ponches que hubo en el encuentro y lograron retirar 12 bateadores de manera consecutiva, hasta que Michael Busch recibió un pelotazo en el octavo capítulo.

El encuentro definitivo de la serie se jugará el jueves 2 de octubre en el Wrigley Field a las 13:08 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui