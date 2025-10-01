McLaren busca el Campeonato de Constructores; dónde ver EN VIVO el GP de Singapore de F1

Ciudad de México.- Luego de un fin de semana libre, los monoplazas volverán a acelerar en el circuito callejero de Marina Bay, donde se celebrará la edición 2025 del Gran Premio de Singapur; la escudería de McLaren podría asegurar su segundo Campeonato de Constructores consecutivo, además de que una combinación de resultados podría garantizar que el Campeonato de Pilotos se dispute entre sus conductores, Oscar Piastri y Lando Norris.

La primera ocasión que se realizó el Gran Premio de Singapur fue en el año 1966, cuando se usaba el circuito Thomson Road, configuración que se usó por ocho años, hasta que fue excluido del calendario. En 2008, la FIA anunció que el GP de Singapur volvería a la categoría, pero ahora se correría en un circuito urbano dentro de la Marina Bay; el nuevo recorrido consta de más de 5 kilómetros y el primer piloto que logró una victoria en su nueva configuración fue el español Fernando Alonso.

La escudería de McLaren llega como líder en el Campeonato de Constructores, al haber conseguido 623 puntos hasta ahora, y su más cercano perseguidor es Mercedes, quienes cuentan con 290 unidades. Los de Wokin podrían conseguir su segundo título de equipos consecutivos si logran conseguir al menos 13 puntos durante el fin de semana o, de igual manera, les basta que Mercedes y Ferrari no sumen más de 34 unidades.

??Este fin de semana, McLaren puede convertirse en campeón de Constructores



uD83DuDCA3Necesitan sumar 1?3? puntos



??Es la segunda bola de partido que tienen, en Bakú no lo logaron #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/D7TCs3X3DI — SoyMotor.com (@SoyMotor) September 30, 2025

Sus dos pilotos también han demostrado un dominio aplastante, pues se ubican en las primeras dos posiciones en la clasificación de conductores; Oscar Piastri lidera la tabla con 324 puntos, seguido por su compañero de equipo, Lando Norris, con 299 puntos, y Max Verstappen ha recortado la diferencia que había, pues con sus dos victorias en los GP recientes, llegó a los 255 puntos.

Mundial de Pilotos, a falta de 7 Grandes Premios (+3 F1 Sprints):



1º - Piastri: 324 puntos

2º - Norris: 299 puntos (-25)

3º - Verstappen: 255 puntos (-69)



Su Red Bull vuelve a estar a la altura. ¿Será Super Max capaz de obrar el milagro? — Víctor Abad (@victorabadf1) September 21, 2025

Horario del GP de Singapore 2025 de la F1

Pista: Circuito callejero de Marina Bay, Singapur

Fecha: Domingo, 5 de octubre

Horario: 06:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Fox Sports/F1 TV

El Gran Premio de Singapur se convirtió en la primera carrera en la historia de la Fórmula 1 en correrse de noche y fue planeada así por dos motivos: La zona donde se lleva a cabo la carrera tiene un clima de calor extremo, lo que la convertía en un riesgo para la salud de los pilotos, y la segunda razón para que fuera nocturna es la diferencia en el horario, ya que en Europa la carrera se celebra a mediodía.

Fuente: Tribuna del Yaqui