Pumas vs Chivas: Día, hora y en qué canal ver EN VIVO la jornada 12 del Apertura 2025

Ciudad de México.- En uno de los partidos más atractivos de la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX, Pumas UNAM recibirá en el Estadio Olímpico Universitario a Chivas de Guadalajara en un duelo que involucra a dos de los Cuatro Grandes del futbol mexicano. Para este encuentro, el conjunto universitario buscará salir de la mala racha, mientras que el club tapatío tiene toda la intención de seguir cosechando victorias y llegar a los puestos importantes de la clasificación.

Los felinos vienen en caída baja y urgidos de obtener los tres puntos, además, no podrán contra la presencia de su entrenador Efraín Juárez en el banquillo para este compromiso, ya que la Comisión Disciplinaria de la FMF (Federación Mexicana de Futbol) lo sancionó con dos partidos de suspensión por insultar al cuerpo arbitral en su anterior compromiso. En contraparte, los rojiblancos llegan a esta instancia del campeonato hilando victorias en las últimas dos jornadas.

Actualmente, Pumas se ubica en la décima posición de la tabla general con 13 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Por su parte, los pupilos de Gabriel Milito acumulan 14 unidades, resultado de cuatro triunfos, dos empates y cinco derrotas. Este cotejo es crucial para ambas instituciones, que momentáneamente ocupan los últimos lugares para el play-in, por lo que está en juego más que tres puntos en esta jornada para los dos equipos.

¿Cómo llegan Pumas y Chivas a la jornada 12 del Apertura 2025?

En el Clásico Capitalino celebrado la jornada anterior, el cuadro felino sufrió una dolorosa derrota de 4-1 a manos del Club América, siendo Jorge Ruvalcaba el único anotador para la causa universitaria. A diferencia de su rival, Chivas visitó la cancha del Estadio Cuauhtémoc y se impuso 2-0 a Puebla con un golazo de tijera cortesía de Bryan 'Cotorro' González, además de un tanto de larga distancia por parte de Omar Govea.

GOLAZO DE BRYAN GONZÁLEZ



Qué golpeo, qué tijera, qué gol, POR DIOS... uD83DuDE2E?uD83DuDCA8uD83EuDD0CuD83CuDFFCpic.twitter.com/ezLtMzW3iJ — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 27, 2025

Posibles alineaciones Pumas vs Chivas

Pumas (probable XI): Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Alvaro Ángulo; Aaron Ramsey, Adalberto Carrasquilla, Santiago Trigos; Pedro Vite, Jorge Ruvalcaba y Guillermo Martínez.

Chivas (probable XI): Raúl Rangel, Richard Ledezma, José Castillo, Diego Campillo, Bryan González; Luis Romo, Fernando González, Omar Govea; Efraín Álvarez, Santiago Sandogal y Armando González.

Dónde ver Pumas vs Chivas

Día: Domingo 5 de octubre de 2025

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Dónde ver: TUDN y ViX Premium

uD83DuDE4CuD83CuDFFB Faltan 4?? días para nuestro encuentro en la #CapitalRojiblanca vs Pumas uD83CuDDE6uD83CuDDF9



¡Nos vemos el domingo, ChivaHermanos! uD83EuDD29 pic.twitter.com/MqlBv23I5o — CHIVAS (@Chivas) October 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui