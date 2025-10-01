Rodrigo Huescas sale lesionado en la derrota del Copenhague ante Qarabag en la Champions League

Bakú, Azerbaiyán.- Las alarmas para la Selección Mexicana se han encendido, pues uno de los elementos que han pertenecido a las últimas convocatorias salió lesionado al disputar un balón en un partido de la Champions League; el lateral ofensivo, Rodrigo Huescas, tuvo que abandonar la cancha del Estadio Tofiq Bihramov en camilla luego de una aparente lesión en la derrota del Copenhague ante el Qarabag.

El Copenhague llegaba en búsqueda de su primera victoria en el certamen, pues en la primera jornada empataron ante el Bayer 04 Leverkusen, por lo que se posicionaban en los puestos para disputar un partido de eliminación y jugarse su boleto a la siguiente ronda en un solo partido, mientras que el Qarabag logró vencer al Benfica en un partido lleno de volteretas, que terminó con el marcador de tres goles por dos.

El futbolista mexicano estuvo considerado dentro del cuadro titular, como siempre ha sido desde su fichaje con el conjunto de Dinamarca; apenas a los 11 minutos disputados, Huescas se encontraba disputando un balón en la zona final del campo cuando sucedió la desafortunada lesión. Al intentar cambiar de ritmo e ingresar al área, el pie de Rodrigo se quedó atorado en el césped, causando palanca en su rodilla.

uD83DuDE91 Rodrigo Huescas tuvo que salir de cambio por una supuesta lesión en la rodilla. uD83DuDCA5#ChampionsLeague pic.twitter.com/3TiSN2Pkr9 — FOX (@somos_FOX) October 1, 2025

El jugador se dejó caer al instante al pasto, a lo que el árbitro detuvo las acciones del encuentro para que entraran los médicos para revisar al mexicano; luego de una leve inspección, solicitaron el ingreso de los paramédicos con una camilla, para retirar a Rodrigo Huescas del campo, mientras se cubría el rostro para ocultar el llanto de dolor, mientras recibía una ovación por parte de los seguidores rivales.

uD83DuDC94 Terribles noticias



Rodrigo Huescas tuvo que salir en camilla por aparente lesión en la rodilla derecha.



El mexicano se dolía muchísimo en el campo uD83DuDE13 pic.twitter.com/RXl9YUMglI — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 1, 2025

El Copenhague terminó cayendo, luego de dos anotaciones por parte del Qarabag, por lo que su posibilidad para clasificar a la siguiente ronda de la Champions League es casi nula; sobre el estado de salud del mexicano, no se han dado actualizaciones, pues se espera que sea sometido a diversas pruebas médicas para determinar la gravedad de la lesión, la cual podría tratarse de una rotura del ligamento cruzado anterior, por lo que su participación en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana se podría poner en duda.

Fuente: Tribuna del Yaqui