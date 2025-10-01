Roger Federer encabeza lista de nominados al Salón de la Fama del Tenis 2026

Nueva York, Estados Unidos.- Roger Federer alcanzó todo lo que se pueda ganar en el tenis mundial; ahora, está cerca de conseguir un hito más en su impresionante trayectoria, y pueda que no lo haga solo.

Este miércoles, se anunció la lista de nominados para la clase de 2026 del Salón de la Fama del Tenis Internacional, y Roger Federer la encabeza. El suizo fue el primer hombre en ganar 20 títulos individuales de Grand Slam y marcó el comienzo de una era de grandeza sin precedentes con sus rivales más jóvenes Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Roger Federer, Svetlana Kuznetsova and Juan Martín del Potro are nominated in the Player Category for tennis' ultimate honor in 2026



Fan Voting is now open!



?? https://t.co/th27ih9gY3 pic.twitter.com/skAdEf3QHQ — International Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) October 1, 2025

Junto a 'Su Majestad', también fueron anunciados la rusa Svetlana Kuznetsova y el argentino Juan Martín del Potro para ser entronizados en Newport Casino en Newport, Rhode Island.

Federer forma parte de los Tres Grandes del tenis

Federer se destacó por un excelente golpe de derecha y servicio, un estilo de ataque en toda la cancha y un juego de pies que le ayudó a que todo pareciera tan fácil. Ganó 103 trofeos y 1,251 partidos en individuales, totales superados entre los hombres solo por Jimmy Connors en la era Open, que comenzó en 1968.

Las uD83DuDD1F mejores de Roger Federer.



El talento hecho tenis. pic.twitter.com/XuRLc0wQLe https://t.co/gK86JWSsbR — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 8, 2025

Pasó un récord de 237 semanas consecutivas en el número uno del ranking ATP, llevó a Suiza al título de la Copa Davis 2014 y se asoció con Stan Wawrinka para reclamar una medalla de oro en dobles en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

En su apogeo en el circuito, Federer alcanzó un récord de 10 finales consecutivas de Grand Slam entre 2005 y 2007, consiguiendo ocho títulos en ese lapso. Extendió ese dominio al llegar a 18 de 19 finales de Grand Slam en 2010. También hubo rachas de 36 cuartos de final seguidos y 23 semifinales consecutivas.

Kuznetsova, ganó trofeos importantes en individuales en el Abierto de Estados Unidos de 2004 y el Abierto de Francia de 2009, y en dobles en el Abierto de Australia en 2005 y 2012, llegó al número 2 en el ranking de la WTA en individuales y al 3 en dobles, y formó parte de tres campeonatos con Rusia en la competencia ahora conocida como la Copa Billie Jean King. Kuznetsova ganó 18 eventos a nivel de gira en individuales y 16 en dobles.

La rusa se retiró con dos títulos de Grand Slam

Del Potro, por su parte, terminó con 22 títulos a nivel de gira y el ranking más alto de su carrera fue número 3, mientras que llegó a otra final de Grand Slam, finalizando como subcampeón detrás de Djokovic en el Abierto de Estados Unidos de 2018.

El argentino fue maltratado por las lesiones

El argentino ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y ayudó a Argentina a ganar la Copa Davis ese año. Su última aparición en un torneo importante fue una carrera de cuarta ronda en el Abierto de Francia de 2019.

