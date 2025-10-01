'Santi' Giménez tendrá competencia; histórico delantero europeo está en la mira del AC Milan

Ciudad de México.- Las malas noticias para el delantero mexicano, Santiago Giménez, siguen llegando, pues, aunado al momento complicado que vive en la cancha, rumores en la prensa especializada de Italia indican que el AC Milan tiene en la mira a un delantero histórico del futbol europeo, quien llegaría al equipo en el próximo mercado de verano, poniendo en duda la continuidad de 'Santi' con el club.

El 'Bebote' llegó a finales de la temporada anterior con el conjunto milanés, quien, después de quedar eliminado de la Champions League, así como de la Serie A, despidió a su antiguo entrenador para contratar a Massimiliano Allegri. Con el cambio de director técnico, la incógnita sobre el rol que Giménez desempeñaría en el equipo creció, pero en el arranque de la actual campaña, el mexicano fue considerado del cuadro titular, lo cual parece que cambiará en 2026.

uD83EuDDD0 Vinculan a Lewandowski con el Milan



?? Según el periodista Luca Cohen, el agente Pini Zahavi y Igli Tare, el director deportivo milanista, han mantenido contactos para hablar sobre la situación del polaco.https://t.co/hQLFtWlQwy — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 30, 2025

Los medios especializados en el balompié internacional, sobre todo algunos portales en Italia y España, han confirmado que el AC Milan tiene en la mira al delantero polaco, Robert Lewandowski, quien actualmente milita con el Barcelona en LaLiga; este movimiento truncaría la consolidación del 'Bebote' en el conjunto milanés.

uD83DuDEA8 uD83CuDDEEuD83CuDDF9 AC Milan w osobie dyrektora sportowego kontaktowal sie z agentem Roberta Lewandowskiego aby porozmawiac o przyszlosci Polaka!



?? Luca Cohen pic.twitter.com/2KDmOx0P18 — Transfery Pilkarskie (@Transfery_) September 30, 2025

Según el informe del periodista italiano Luca Cohen, afirma que la directiva del club 'Rossoneri' ya ha sostenido un par de reuniones con Lewandowski; el periodista reportó que en días recientes, el director deportivo del AC Milan, Igle Tare, tuvo una reunión con los representantes del histórico delantero en Europa y, aunque la transacción no tendría cabida en este 2025, se planea que se podría llevar a cabo en el mercado de verano del 2026.

El futbolista de 37 años de edad quedará libre al finalizar la temporada 2025-2026 de LaLiga, pues se encuentra en el último año de contrato con el Barcelona y, luego de quedar relegado a la banca en los últimos compromisos, es probable que el club no negocie una extensión del acuerdo. Si bien esto no significa que los días de Santiago Giménez con el Milan estén contados, sí podría dejarlo en segundo plano con el club italiano.

Fuente: Tribuna del Yaqui