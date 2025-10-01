Sergio Ramos recibe castigo por la Liga MX luego de criticar al arbitraje en redes sociales

Monterrey, Nuevo León.- El defensa central y capitán de los Rayados de Monterrey recibió una dura sanción por parte del comité disciplinario de la Liga MX, luego de haber realizado comentarios acerca del arbitraje en las redes sociales; el español Sergio Ramos fue sancionado con una fuerte cantidad económica, luego de sus comentarios desde su cuenta de Instagram, posterior a la jornada 11 del Apertura 2025.

El exdefensa del Real Madrid siempre ha demostrado ser un jugador activo en las redes sociales, pues no fue la primera ocasión que se le ha visto interactuar con sus seguidores; luego del partido que Rayados y las Águilas del América empataron, Ramos usó su cuenta para expresar su sentir, luego de que les anotaran un gol de último minuto. "Toca aprender y seguir creciendo como equipo. Ahora ya pensando en el siguiente partido", comentó en aquella ocasión.

Luego de la crítica que realizó hacia el desempeño arbitral en la jornada más reciente del Apertura 2025, el capitán de 'La Pandilla' se hizo acreedor de una multa por parte de la Federación Mexicana de Futbol; el ente notificó a los Rayados sobre la decisión que tomaron, luego de analizar los comentarios realizados a través de su cuenta de Instagram.

Dichas críticas parecieron no gustarle a los directivos de la FMF, por lo que le impusieron una sanción económica al jugador, lo cual se oficializará en las próximas horas, aunque ni la Federación, ni Rayados de Monterrey y el equipo que rodea al jugador, ha revelado cuál es el monto de dicha multa.

¿Qué dijo Sergio Ramos contra el arbitraje?

Luego del partido de la jornada 11 entre los Rayados de Monterrey y el Santos Laguna, donde le fueron anulados un par de goles de manera polémica, el defensa central aprovechó su cuenta de Instagram para reprochar las decisiones del colegiado, ya que aparentemente, al menos uno de los dos goles anulados era legal. "Qué vergüenza de falta pitó. Después me hacen puros placajes en los córners y dicen que son duelos y lances del juego… Jejejeje. La falta que pita hoy, ¡de chiste!. Esto solo pasa aquí en esta liga; nada, a seguir. Nos quitaron dos goles hoy".

Fuente: Tribuna del Yaqui