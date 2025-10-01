Snitker se suma al carrusel de managers despedidos, no volverá con Braves en 2026

Atlanta, Estados Unidos.- La era de Brian Snitker con Atlanta llegó a su fin, al menos como manager, después de que este miércoles los Braves anunciaran que Snitker asumirá un rol de asesor y será incluido en el Salón de la Fama del equipo el próximo año.

"Dije que necesitaría un poco de tiempo después de ese último out para decidir qué iba a hacer", dijo Snitker, quien estuvo acompañado por su esposa, Ronnie, en la conferencia de prensa. "Después de llegar a casa y relajarme un poco, decidí que esta era la mejor decisión".

El veterano manejador ya no estará en el dugout

Durante casi cinco décadas, Snitker ha formado parte de la organización como jugador, gerente de ligas menores, entrenador y gerente de Grandes Ligas. El veterano manejador de 69 años, llevó a Atlanta a 811 victorias, seis títulos de la división Este de la Liga Nacional, un puesto de comodín y el campeonato de la Serie Mundial de 2021 en sus 10 temporadas como manager.

Thank you for everything, Snit and Ronnie ??uD83DuDC99 pic.twitter.com/plqtAZi8p7 — Atlanta Braves (@Braves) October 1, 2025

"Honestamente, nunca pensé que dirigiría un día en las Grandes Ligas, y mucho menos 10 años", dijo Snitker. "Nunca pensé que levantaría un trofeo", agregó y luego hizo una pausa para recoger sus emociones antes de referirse a los jugadores en la conferencia de prensa y su alegría de "estar cerca de un grupo de muchachos que hace que esto sea tan especial".

Snitker también estuvo acompañado durante el anuncio por los jugadores de Braves, Ozzie Albies, Spencer Strider, Joe Jiménez, Reynaldo López, Austin Riley, Michael Harris II y Drake Baldwin.

A Brave forever. uD83EuDEF6 pic.twitter.com/TNMngFmliB — Atlanta Braves (@Braves) October 1, 2025

Firmado como receptor agente libre no reclutado en 1977, Snitker pasó 20 temporadas con la organización como mánager de ligas menores. Fue nombrado mánager interino de Atlanta el 17 de mayo de 2016 y se le otorgó el título de mánager permanente después de la temporada.

Es una persona muy querida por sus jugadores

Snitker registró un récord de 811-688 como manager y ocupa el tercer lugar en la historia de la franquicia de los Braves en victorias, solo detrás de Bobby Cox (2,149) y Frank Selee (1,004).

Los Braves se convierten en el quinto equipo de la MLB en dejar atrás a sus mánagers desde que terminó la temporada regular el domingo. Los Angeles Angels anunciaron el martes que Ron Washington no regresaría; mientras que San Francisco despidió a Bob Melvin y Minnesota le dió las gracias a Rocco Baldelli el lunes, antes de que Bruce Bochy y los Rangers de Texas decidieran mutuamente que Bochy no regresará al dugout.

Fuente: Tribuna del Yaqui