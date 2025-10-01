Víctor Mendoza, 'Haper' Gamboa y Devin Sweet reportan a la pretemporada con Yaquis de Obregón

Phoenix, Arizona.- Mientras continúan su participación en la Mexican Baseball Fiesta, el conjunto cajemense ha sumado elementos de peso de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico; tres jugadores que serán parte del cuadro titular para Yaquis de Obregón, reportaron a los campos de entrenamiento que mantiene el club en suelo estadounidense; Víctor Mendoza, Juan Carlos Gamboa y el recién anunciado, Devin Sweet, ya entrenan con 'La Tribu'.

Fue mediante las redes sociales del equipo que se anunció la incorporación de los tres importantes jugadores a los campos de entrenamiento de los Yaquis; tanto Víctor Mendoza como el 'Haper' Gamboa se han convertido en un emblema para el equipo en los múltiples años que han defendido los colores de 'La Tribu', además de tener un gran desempeño en la LMB, y Sweet podría convertirse en el nuevo cerrador del equipo para la temporada que está a nada de comenzar.

Juan Carlos Gamboa viene de conseguir el bicampeonato con los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Beisbol; el 'Haper' es el capitán del conjunto escarlata y tuvo una de sus mejores temporadas con el equipo, pues terminó la campaña con un promedio de bateo de .376, con 10 cuadrangulares conectados y 52 carreras producidas.

La 'Chule' Mendoza también tuvo una gran temporada en el circuito de verano, aprovechando las oportunidades que recibió con los Sultanes de Monterrey; terminó la temporada con un average de .302 y 11 vuelacercas, además de 53 carreras producidas. El lanzador norteamericano, Devin Sweet, apenas fue anunciado la mañana del 1 de octubre y se incorporó de inmediato a los entrenamientos para afinar detalles y estar listo para la jornada inaugural contra los Cañeros de Los Mochis.

Los Yaquis de Obregón reanudarán sus actividades en la Mexican Baseball Fiesta la tarde del miércoles, 1 de octubre, al enfrentarse a los Naranjeros de Hermosillo, con quienes sostendrán dos duelos más en los próximos días; 'La Tribu' también se enfrentará a los Algodoneros de Guasave y los Jaguares de Nayarit antes de concluir su gira por Estados Unidos el 5 de octubre.

La novena cajemense cerrará su pretemporada con cuatro juegos amistosos contra los Naranjeros de Hermosillo, alternando sedes entre el Estadio Yaquis y el Estadio Fernando Valenzuela, a partir del 8 de octubre.

Fuente: Tribuna del Yaqui