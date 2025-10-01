Yankees viven y envían la Serie de Comodines al decisivo ante los Red Sox

Nueva York, Estados Unidos.- Austin Wells conectó sencillo productor de la carrera de la ventaja en la parte baja de la octava entrada y los New York Yankees derrotaron el miércoles por 4-3 a los Boston Red Sox, para igualar a un triunfo por bando su Serie de Comodines de la Liga Americana.

En el fondo de ese capítulo y con la pizarra 3-3, Ben Rice se ponchó y Giancarlo Stanton fue dominado por Garrett Whitlock (0-1) con rodado a las paradas cortas, pero Jazz Chisholm Jr. recibió base por bolas para continuar con el ataque de los neoyorquinos.

Wells Wallop + Jazz Wheels pic.twitter.com/KtZp6ATymB — New York Yankees (@Yankees) October 2, 2025

Vino entonces Wells y con la cuenta en 3-2, conectó línea por encima de la primera base que picó cerca de la línea de foul y se internó en el fondo del jardín derecho, lo que permitió a Chisholm Jr. descolgarse hasta la registradora, a pesar de un gran tiro del jardinero Nate Eaton al plato.

Chisholm evade el toque del receptor para anotar

Sin esperar mucho y sabiendo lo que estaba en juego, Nueva York se fue al frente en la parte baja de la primera entrada, donde Ben Rice le prendió un lanzamiento al abridor de los patirrojos, Brayan Bello y lo depositó detrás de la barda del jardín derecho, llevándose por delante a Cody Bellinger.

Rice, Rice, Baby uD83CuDF5A pic.twitter.com/IRExzh86uI — New York Yankees (@Yankees) October 1, 2025

Boston emparejó las acciones en la apertura del tercer capítulo, donde Trevor Story conectó imparable productor con las bases llenas ante Carlos Rodón, anotando Jarren Duran y Ceddanne Rafaela.

Los Yanquis volvieron a la carga en el quinto episodio, donde Aaron Judge produce con sencillo al prado izquierdo que envió a Trent Grisham a la goma con el 3-2. De nueva cuenta, los Red Sox igualó en la parte alta del sexto inning, con cuadrangular de Story iniciando el capítulo, un cañonazo entre izquierdo y central ante Rodón.

Otro capítulo épico de Trevor Story uD83DuDCA5



uD83DuDDE3? @JuniorPepen pic.twitter.com/EmiSqG80uh — Red Sox de Boston (@RedSoxBeisbol) October 2, 2025

Con ese marcador se fueron hasta el octavo episodio, donde los Bombarderos timbraron la carrera que les permite vivir un día más, a la espera de poder sacar la serie al mejor de tres juegos, el jueves.

Devin Williams (1-0) fue el pitcher ganador, después de retirar una entrada de un hit y un ponche; David Bednar se apuntó el salvamento (1) al sacar el noveno capítulo con par de chocolates. Whitlock (0-1) cargó con el descalabro en una entrada y dos tercios de labor monticular, con tres imparables y una carrera permitida, dos pasaportes gratis y tres ponches.

Fuente: Tribuna del Yaqui