Yaquis de Obregón continúa con su pretemporada; se enfrentará a Naranjeros de Hermosillo en AZ

Douglas, Estados Unidos.- Los Yaquis de Obregón, inician su última semana en tierras estadounidenses, pues cerrarán su participación en la Mexican Baseball Fiesta para terminar sus juegos de preparación en casa, de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico; 'La Tribu' sostendrá un par de duelos ante los Naranjeros de Hermosillo, además de otros encuentros para cerrar su preparación.

La novena cajemense no ha podido completar todos sus encuentros de la Mexican Baseball Fiesta; los Yaquis tenían programado su primer encuentro para el jueves, 25 de septiembre, contra Naranjeros, pero se tuvo que suspender luego de cuatro entradas jugadas por las fuertes lluvias, así como su compromiso contra el Tucson Baseball Team un día después, el cual se tuvo que suspender por los mismos motivos.

Solo han podido disputar dos encuentros en su gira por los Estados Unidos; el sábado 29 de septiembre, se enfrentaron a los Naranjeros en Phoenix, Arizona, y el encuentro terminó con marcador favorable para 'La Tribu', luego de que Felipe González y tres lanzadores más, se combinaran para completar un juego sin hit ni carrera. El segundo juego que pudieron completar, fue contra los Algodoneros de Guasave, donde el conjunto sinaloense se quedó con la victoria.

Luego de un par de días, donde se enfocaron en las prácticas en solitario, los Yaquis de Obregón volverán a las actividades en el Mexican Baseball Fiesta con sus últimos cinco partidos del certamen; se enfrentarán a los Naranjeros las tardes del 1 y 2 de octubre; sostendrán su primer duelo contra los Jaguares de Nayarit el viernes, seguido por otro compromiso contra Hermosillo, y cierran su gira en suelo norteamericano contra Guasave en el Kino Veterans Memorial Stadium.

A pesar de que Yaquis regresará a México, sostendrá cuatro duelos más contra la escuadra capitalina, rotando las sedes para el 8 y 11 de octubre en el Estadio Fernando Valenzuela, con el 9 y domingo 12 de octubre, cerrando su pretemporada en el Estadio Yaquis.

Fuente: Tribuna del Yaqui