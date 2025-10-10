América tiene otra baja; Alejandro Zendejas se lesionó con la Selección de Estados Unidos

Ciudad de México.- Siguen llegando las malas noticias para las Águilas del América, pues durante la fecha FIFA, sumaron otro elemento titular a la lista de lesionados. La Selección de Estados Unidos informó que el extremo derecho, Alejandro Zendejas, no estaría disponible para sus partidos amistosos, debido a una molestia muscular que le impediría tener actividad con el conjunto de las barras y las estrellas.

El conjunto de Coapa se ha convertido en un verdadero hospital en las últimas semanas, pues su director técnico, André Jardine, ha tenido que probar distintas alineaciones para cubrir las numerosas bajas que enfrenta el equipo. El América perdió a Sebastián Cáceres, Allan Saint-Maximin y José Zúñiga en un mismo encuentro, sumado a las anteriores bajas de Álvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos y Dagoberto Espinoza, además de Henry Martin.

El equipo 'azulcrema' dio a conocer los detalles de la nueva lesión que aqueja a un elemento del club; según el último parte médico publicado en sus redes sociales, Zendejas presentó una sobrecarga muscular en el muslo de su pierna izquierda durante los entrenamientos con la Selección y, aunque permanecerá con el equipo estadounidense, no verá actividad durante la fecha FIFA de octubre.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que nuestro jugador Alejandro Zendejas presentó una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo durante la concentración con la Selección de Estados Unidos.



Nuestro jugador permanecerá concentrado durante su proceso de recuperación.… pic.twitter.com/UFNAbWy5kk — Club América (@ClubAmerica) October 10, 2025

Alejandro Zendejas es nacido en Juárez, Chihuahua, pero fue naturalizado en Estados Unidos y actualmente está considerado dentro del cuadro titular del América, participando en las 12 jornadas que se han disputado del Apertura 2025. El extremo por derecha acumula cinco goles y tres asistencias en poco menos de mil minutos en cancha. De igual manera, vio actividad con el cuadro norteamericano en sus dos amistosos contra Corea del Sur y Japón, marcando en una ocasión.

¡NUESTRO DIEEEEEEZ! uD83DuDD1FuD83DuDD25



Alejandro Zendejas con el tercero a nuestro favor uD83DuDE2E?uD83DuDCA8 pic.twitter.com/IJWbg85Sc6 — Club América (@ClubAmerica) September 28, 2025

Aunque no se conoce el tiempo de recuperación que le tomará para estar listo, es probable que Zendejas complete su recuperación durante los días libres por la fecha FIFA; se espera que la mayor parte de los elementos se encuentre recuperado para el próximo compromiso del América en el torneo, a excepción de Dagoberto Espinoza, que estará fuera de las canchas por al menos ocho meses debido a su rotura de ligamentos.

Fuente: Tribuna del Yaqui