Barcelona suma una nueva baja; Dani Olmo se podría perder partido contra Real Madrid por lesión

Ciudad de México.- Las lesiones están a la orden del día para el conjunto 'Blaugrana', pues el Barcelona podría haber perdido a otro elemento, luego de que presentara una molestia muscular en la convocatoria con la Selección Española. El mediocampista Dani Olmo no podrá disputar los dos partidos de eliminatorias con 'La Roja' y se convierte en duda para cuando el Barça enfrente al Real Madrid en LaLiga.

Apenas a inicios de semana, se informó que la Selección de España había perdido al defensa central del Real Madrid, Dean Huijsen, luego de que este presentara una sobrecarga muscular y tuviera que abandonar la concentración con el conjunto, para regresar a las instalaciones del cuadro 'merengue' y comenzar su recuperación, con el fin de estar listo para el reinicio de la liga española el próximo fin de semana.

El jugador culé había sido convocado, pese a que el club informó a la RFEF que presentaba evidentes signos de fatiga muscular; Olmo reportó el lunes, 6 de octubre, a la concentración española y, luego de las pruebas físicas, se determinó que trabajaría apartado del grupo para intentar solventar los problemas musculares. Ante una mejoría en su pierna, Dani se integró al resto de compañeros para el entrenamiento matutino de hoy, pero no pudo completar los ejercicios y se informó que no estaría disponible.

Se le ha diagnosticado una lesión muscular de la que se ha informado a los servicios médicos del FC Barcelona. El jugador iniciará su recuperación en la concentración de la Selección y mañana regresará a Barcelona cuando el resto de la expedición viaje hasta Elche para enfrentarse a la selección georgiana".

Dani Olmo causa baja para enfrentarse a Georgia y Bulgaria.



?? Leer más: https://t.co/36kgCYKSvh #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/Yx5RuPsysF — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 10, 2025

Luis de la Fuente, entrenador de la selección, detalló que el jugador se unió a los entrenamientos, pero solo pudo disputar menos de 20 minutos, antes de que su dolencia se acrecentara y tuviera que abandonar la sesión, para dirigirse a las pruebas médicas con los resultados antes mencionados.

uD83DuDEA8 Dani Olmo, currently undergoing tests after suffering calf issues while training with Spanish national team squad.



De La Fuente: “Olmo hasn’t trained all week and he arrived tired, with some discomfort. Today he didn’t feel well, so we told him to stop training”. pic.twitter.com/VuIyY8XDf6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2025

Esta nueva lesión quiebra aún más la relación entre el Barcelona y la Selección Española, la cual se ha visto golpeada en las últimas semanas. Lamine Yamal también se encuentra fuera de circulación, luego de haber participado en dos partidos con 'La Roja', mientras presentaba molestas musculares en la ingle, lo cual fue ampliamente criticado por Hansi Flick, entrenador del Barça.

Fuente: Tribuna del Yaqui