¿Cambia de fecha? Presidente de FIFA evalúa ajustes en la Copa del Mundo por altas temperaturas

Ciudad de México.- Gianni Infantino dio un repentino anuncio que pudiera afectar el torneo de selecciones más importante en la historia; el presidente de la FIFA admitió que están evaluando cambiar las fechas en las próximas ediciones de la Copa del Mundo, esto debido a las quejas por las altas temperaturas, aunque horas después de sus declaraciones, un presidente de un importante club llamó al diálogo y pidió evaluar los pros y contras.

El calor extremo siempre ha sido un factor a considerar en el deporte de alto rendimiento, pues disputar un encuentro con altas temperaturas pudiera traer consecuencias en los jugadores. Apenas en el 22, durante el Mundial de Qatar, se tuvo que modificar las fechas y celebrarse en los meses de noviembre y diciembre, debido al clima extremo que hay en esa región del mundo, lo cual podría repetirse en caso de que las sedes lo requieran.

El mandatario del organismo rector del balompié mundial dio este adelanto mientras participaba en la asamblea anual de la European Football Clubs (EFC), celebrada en Roma, Italia. "Parece evidente que no se puede jugar en ciertos lugares durante el verano. Tal vez debamos cambiar el calendario".

Gianni Infantino comentó que esta medida no solo se aplicaría para las justas mundialistas, sino que tendría repercusión a nivel de clubes, pero aún siguen evaluando las condiciones para tomar dichas acciones. "Incluso jugar en algunos países europeos en julio es muy caluroso, así que quizás debamos reflexionar sobre esto. Hay algunas formas de optimizar el calendario, pero lo estamos discutiendo".

Apenas se hicieron públicas las declaraciones de Infantino, el presidente del París Saint-Germain y del EFC, Nasser Al-Khelaifi, pidió que la opinión de todos fuera tomada en cuenta. "No debemos temer a los cambios si son para mejorar, pero tenemos que escuchar a todos los actores: clubes, jugadores y entrenadores".

Dicha medida por parte de la FIFA estaría entrando en vigor a partir de la Copa del Mundo 2030, es decir, el Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, se desarrollará en los tiempos indicados. La discusión sobre los ajustes en el calendario internacional se seguirá evaluando a lo largo de las asambleas que organice la Unión Europea de Clubes de Futbol.

