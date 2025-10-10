"Déjenlo en paz": Kylian Mbappé defiende a Lamine Yamal ante la presión de la prensa

Ciudad de México.- Una de las caras actuales en el futbol mundial y que pinta para considerarse entre los mejores jugadores del mundo en los próximos años, Lamine Yamal, ha visto manchada su carrera por diversos escándalos por fuera de las canchas; sin embargo, el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, salió en defensa del joven futbolista y pidió a la prensa que no sean tan duros en sus críticas.

El delantero del Barcelona ha tenido un exitoso paso en las canchas, a pesar de su corta edad; de igual manera, desde hace un par de años, ha sido un constante en las convocatorias de la Selección Española, debido a las aptitudes que ha mostrado con el balón. A pesar de su calidad, Yamal ha sido foco de las críticas a nivel mundial, por sus volátiles relaciones amorosas, además de la polémica fiesta con la que festejó su cumpleaños 18.

El delantero francés fue cuestionado en una entrevista sobre qué pensaba de los escándalos de Yamal; Mbappé aseguró que Lamine es un gran jugador, además de asegurar que es uno de los pocos que aún siente pasión por el deporte, y comentó que la prensa debe dejar que disfrute su juventud, a pesar de los errores que comete.

Se nota que siente pasión por el futbol y eso es lo único que no debe perder. El resto es solo su vida. La gente habla de su vida personal, pero creo que deberían dejarlo en paz".

Mbappé relató que la mayor parte de los escándalos en los que se ha visto envuelto son errores en las decisiones que se cometen en la juventud y es algo que irá mejorando conforme madure. "Es un gran futbolista, pero en la vida es un chico de 18 años. Vivirá su vida. Solo debemos fijarnos en lo que hace en el campo. El resto no importa, siempre que no sea nada grave. Es un jugador con un gran talento".

Lamine Yamal se ha enfrentado a unas semanas muy duras, pues, aunado a haber perdido el Balón de Oro ante Ousmané Dembele, las lesiones no han permitido que muestre su mayor potencial en las canchas. El delantero del Barcelona se perderá los partidos con 'La Roja' por un problema en la ingle, lo que pone en duda su participación con el cuadro culé cuando se enfrente al Real Madrid.

