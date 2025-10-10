El futuro de los Phillies luce incierto tras una cuarta eliminación al hilo en playoffs

Filadelfia, Estados Unidos.- Un tiro descontrolado más allá del plato del relevista Orion Kerkering el jueves no solo puso fin a la temporada de los Philadelphia Phillies, sino probablemente a un núcleo de jugadores que disputó cuatro postemporadas consecutivas sin alcanzar un título de Serie Mundial.

Después de este encuentro, el campeón de jonrones y carreras impulsadas de la Liga Nacional, Kyle Schwarber, el veterano receptor J.T. Realmuto y el incondicional de la rotación Ranger Suárez son agentes libres. El jardinero Harrison Bader, quien elevó su valor en los dos últimos meses con los Phillies, tiene una opción mutua que seguramente rechazará.

Una imagen que quedará en la memoria de los Phillies

Lo mismo pasa con el manager Rob Thomson, quien ha guiado a los Phillies a través de cuatro playoffs en sus cuatro temporadas a su cargo. Los llevó a la Serie Mundial de 2022 (donde perdieron ante Houston) y Philadelphia acaba de ganar su segundo título consecutivo del Este de la Liga Nacional. Pero el anillo es la cuestión y los Phillies volvieron a quedarse cortos de ganar su primer campeonato desde 2008.

Thomson se encuentra en la cuerda floja

Ese fracaso podría pesar mucho en el socio gerente John Middleton y el presidente del equipo, Dave Dombrowski, para traer de vuelta a Thomson para una quinta temporada o comenzar de nuevo con un nuevo manager y un cambio de imagen en la lista después de años de esencialmente ejecutarlo con el mismo núcleo.

Thomson, de 62 años, está en la lista corta de los mejores gerentes en la historia de la franquicia. Thomson es generalmente muy querido y muy apreciado dentro de la casa club. Su toma de decisiones tuvo algunos hits, como el combo de pitcheo Aaron Nola-Suárez en el Juego 3, y fallos, un Bryson Stott que mató el rally en la novena entrada del Juego 2, en la Serie Divisional de la Liga Nacional. Tiene marca de 346-251 (.580) en la temporada regular y ese tipo de récord generalmente no hace que los gerentes sean despedidos.

THE DODGERS TAKE DOWN THE PHILLIES IN EXTRAS TO ADVANCE TO THE NLCS uD83DuDE31



WHAT AN ENDING IN LOS ANGELES uD83DuDE33



(via @MLB)pic.twitter.com/qM4LFDEVBy https://t.co/MeV72OlbWQ — ESPN (@espn) October 10, 2025

Aunado a esto, los Phillies podrían perder piezas valiosas por algo más que la agencia libre en la temporada baja, como el jardinero derecho Nick Castellanos, a quien le queda un año en el contrato de cinco campañas y 100 millones firmado antes de la temporada 2022, quien parecía descontento y citó problemas personales con Thomson después de perder su puesto titular al final de la temporada.

También José Alvarado tiene una opción del club para 2026, pero ¿están los Phillies realmente interesados en mantener al relevista zurdo que cumplió una suspensión de 80 juegos y quedó fuera de la lista de postemporada por violar la política de drogas para mejorar el rendimiento del beisbol?

Harper ha quedado a deber en postemporada

Pero tal vez la verdadera pregunta que deberán hacerse los Phillies es: ¿Cómo puede ser que con una nómina de 291.7 millones no puedan salir del mismo patrón de bates fríos de sus jugadores más caros en octubre que los condenó nuevamente contra los Dodgers?

El colapso ofensivo de Kyle Schwarber, Bryce Harper y Trea Turner ayudó a cavar el hoyo en el que se hundieron los Phillies. Harper, a quien le quedan seis años en su contrato de 13 años y 330 millones, y Turner se quedaron perplejos para que Thomson regresara. A ambos les gusta el afable canadiense. Sin embargo, hay un tinte de culpa de que sus caídas en la postemporada son la mayor parte de la razón por la que los Phillies están en casa con las manos vacías en octubre.

Turner se fue de 17-4 sin jonrones y tres carreras impulsadas en la SDLN, mientras que Schwarber se fue de 16-3 (con dos jonrones en el Juego 3) y Harper se fue de 15-3 sin jonrones ni carreras impulsadas. Si se descarta el arrebato ofensivo del Juego 3, Turner-Schwarber-Harper se fue de 35-3 combinados en la serie. Castellanos, Stott y el jardinero Max Kepler batearon por debajo de .200 en la serie. ¿Deberían quedarse o deberían irse?

Schwarber ha tenido grandes campañas con el equipo

Schwarber se ha convertido en el corazón del clubhouse y casi ha superado a Harper como la cara de la franquicia durante sus cuatro temporadas tremendamente exitosas. Va a tener muchos años y mucho dinero, mucho dinero, en el mercado abierto. Bateó 46, 47, 38 y 56 jonrones, el máximo de su carrera, esta temporada. Schwarber cumple 33 años antes de la próxima temporada y los Filis no pueden estar seguros de que su poder se mantenga en un posible contrato a largo plazo.

De cualquier manera, los Filis todavía son talentosos y lo suficientemente profundos como para llegar a los playoffs en 2026. Ninguna decisión cambiará el aguijón de otra derrota en la serie de playoffs. "A veces, el beisbol simplemente sucede", dijo Turner. "Es una mala respuesta y no es lo que la gente quiere escuchar. Por eso este juego es tan difícil".

Fuente: Tribuna del Yaqui