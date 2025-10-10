El juego inaugural del Tucson Baseball Team ante Naranjero es suspendido por procesos migratorios

Arizona, Estados Unidos.- Una de las grandes expectativas de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) es la llegada de dos nuevas franquicias: los Jaguares de Nayarit y el Tucson Baseball Team, pero al parecer el debut de este último en su casa, Arizona, deberá esperar.

Este viernes 10 de octubre, la LAMP y el propio club dieron a conocer que el choque inaugural del Tucson Baseball Team ante Naranjeros, en el Estadio Kino Veterans Memorial Stadium, programado para el 16 de octubre, deberá posponerse hasta nuevo aviso, debido a procesos con las autoridades estadounidenses.

Aunque no se cantará playball en Tucson en esa fecha, el equipo continuará con su calendario establecido, jugando como local administrativamente en los estadios de los equipos a los que iba a recibir como local en su respectiva casa, esperando dar solución lo antes posible, para poder complacer a sus aficionados en Arizona.

uD83DuDEA8 #TUCSON NO PODRÁ JUGAR EN CASA



El equipo de #Tucson de la #LMP informa en un comunicado que no podrá jugar en casa del 16 al 19 de octubre debido a procesos migratorios.



?? Su Juego Inaugural y primera Serie contra #Naranjeros no podrán llevarla a cabo en #Tucson. pic.twitter.com/DnrrO55kfi — Joframaso (@joframaso) October 10, 2025

Cabe destacar que en el comunicado la LAMP y la franquicia señalaron que han priorizado el cumplimiento de todos los procedimientos legales necesarios; sin embargo, se encuentran ajustándonos a solicitudes que nos han externado las mismas autoridades de Estados Unidos.

"La Liga ARCO Mexicana del Pacífico y Tucson Baseball Team seguirán trabajando de la mano en todo lo necesario para agilizar lo antes mencionado y continuar con su trabajo de internacionalización para el beneficio de ambas instituciones y de nuestros aficionados. Agradecemos sinceramente la comprensión, el apoyo y la paciencia de la comunidad en Tucson, patrocinadores y aficionados de la Liga", detalló la Liga Arco en su publicación.

Cabe destacar que el Tucson Baseball Team afirmó que a todos aquellos aficionados que ya compraron su boleto para el juego inaugural, se les reembolsará su dinero y que en las próximas semanas se esperan nuevas noticias.

EL TUCSON TEAM INICIARÁ SIN CASA



En un comunicado de prensa emitido por la @Liga_Arco, se señala que el @tucsonbt (antes Mayos de Navojoa) comenzarán la temporada jugando sus primeros encuentros como visitante debido a procesos migratorios que restan por concluir.



De esa… pic.twitter.com/YSMfmhZFC1 — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) October 10, 2025

Este aviso tomó por sorpresa al gremio del 'Rey de los Deportes', pues hay que recordar que la Fiesta Mexicana de Beisbol de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, que se realizó la semana pasada, tuvo como sede el Estadio Kino Veterans Memorial Stadium.

Fuente: Tribuna del Yaqui