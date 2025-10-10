El 'Piojo' Herrera y Costa Rica se alejan de la Copa del Mundo 2026; prensa pide su renuncia

Ciudad de México.- Como 'desastrosa' se ha catalogado la fase clasificatoria para la Copa del Mundo 2026 por parte de la Selección de Costa Rica, pues no han podido lograr ninguna victoria y actualmente corren en riesgo de no conseguir su boleto para la justa mundialista. El director técnico de dicha selección es el mexicano Miguel 'Piojo' Herrera, quien podría tener los días contados al mando de la escuadra tica.

El conjunto costarricense afrontó el primer compromiso de la fecha FIFA de octubre con la obligación de ganar, pues durante sus primeros dos partidos contra Nicaragua y Haití, no pudieron concretar la victoria y se tuvieron que conformar con el empate, a pesar de haber contado con superioridad numérica en la cancha. Los dirigidos por el 'Piojo' se enfrentaron a Honduras, quien había conseguido un triunfo y un empate en sus primeros encuentros.

La escuadra tica optó por lanzar a la cancha del Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Zula, Honduras, un parado táctico para intentar hacerse con el dominio del esférico y buscar quedarse con los tres puntos para seguir con el sueño de poder conseguir su boleto al Mundial 2026.

El encuentro fue muy ríspido y pausado, carente de emociones y con escasas oportunidades de gol; a pesar de que Costa Rica se apoderó del balón, no pudieron reflejarlo en el marcador, el cual terminó con igualdad a cero goles y condiciona el pase para el cuadro costarricense a la siguiente fase de las eliminatorias.

Costa Rica se ubica en el Grupo C de la clasificación de la Concacaf; de manera sorpresiva, Haití lidera el grupo, habiendo conseguido dos victorias y un empate. Con el mismo número de unidades, Honduras se encuentra en el segundo lugar, aunque con una peor diferencia de goles; Costa Rica queda relegada a la tercera posición luego de tres empates y Nicaragua se encuentra en el último lugar con solo un punto.

uD83DuDE31 SE ALEJA EL MUNDIAL 2026 PARA PIOJO Y COSTA RICA



uD83DuDC40 La selección que dirige Miguel Herrera consiguió su tercer empate en las eliminatorias de Concacaf, tras igualar sin goles ante Honduras.



Es tercer lugar del Grupo C. pic.twitter.com/4gyR7RuVgr — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 10, 2025

A menos de un año de que se anunció su llegada al mando de la selección. Miguel Herrera se encuentra en el ojo del huracán, pues aunado a los malos resultados en las eliminatorias, ha protagonizado un par de altercados contra la prensa, quienes en diversas ocasiones han pedido la dimisión del 'Piojo'.

