El Thunder y Jokic encabezan preferencias para lo mejor de la campaña NBA

Nueva York, Estados Unidos.- A poco menos de dos semanas del 'tip-off' oficial de la temporada 2025-26 de la NBA, los gerentes de los 30 equipos tienen ya a sus favoritos para ser campeón, jugador más valioso y otros premios.

De acuerdo con una encuesta de la agencia AP, los gerentes generales de la NBA esperan abrumadoramente que el Oklahoma City Thunder sea el primer equipo en repetir como campeón de la liga en casi una década, a la par que ven al serbio Nikola Jokic, de Denver, como el favorito para reclamar el premio al Jugador Más Valioso y Erik Spoelstra, de Miami, elegido una vez más como mejor entrenador.

Jokic se quedó cerca la campaña anterior para el MVP

En respuesta a qué equipo ganaría el título de esta temporada, el Thunder obtuvo el 80 por ciento de los votos (los equipos no podían votar por sí mismos ni por su propio personal en la encuesta). Ningún equipo ha reinado de forma consecutiva desde que Golden State lo hiciera en 2016-17 y 2017-18.

Detrás del 'Trueno' se ubicaron Cleveland y Denver, quienes obtuvieron cada uno el 7 por ciento de los votos, mientras que Houston y Nueva York obtuvieron el 3 por ciento cada uno. Los gerentes generales esperan ver grandes saltos de Orlando (47 por ciento) y Atlanta (20 por ciento), lo que convierte a esos clubes en dos de los tres más votados cuando se les preguntó qué equipo mejorará más esta temporada.

Spoelstra es también uno de los preferidos

De igual manera, los gerentes generales fueron claros al responder que esperan que otro jugador internacional sea MVP (los jugadores nacidos fuera de los Estados Unidos han ganado cada uno de los últimos siete trofeos) y Jokic es la elección abrumadora para ganar lo que sería su cuarto galardón en un lapso de seis temporadas.

Doncic también espera un repunte en Los Ángeles

'The Jocker' obtuvo el 67 por ciento de los votos, seguido por el esloveno Luka Doncic de Los Angeles Lakers (10 por ciento), el actual MVP, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City (8 por ciento) y el francés Victor Wembanyama de los San Antonio Spurs (7 por ciento).

Fuente: Tribuna del Yaqui