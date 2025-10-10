Elías Montiel enciende a la afición; asegura que México será campeón de la Copa del Mundo sub20

Santiago de Chile, Chile.- Elías Montiel, jugador de la Selección Mexicana, encendió a la afición, pues aseguró que el equipo tiene lo suficiente para poder aspirar a llevarse el título de la Copa del Mundo sub-20. El canterano del Pachuca, comentó que a pesar del duro duelo que les espera en los cuartos de final cuando enfrenten a Argentina, el grupo tiene la capacidad de traer un nuevo título mundial a tierras aztecas.

Hasta la fecha, la Selección Mexicana no se ha podido coronar en los Mundiales sub-20, teniendo que conformarse con quedarse en el segundo lugar durante la Copa del Mundo en Túnez 1977. En aquella ocasión, México sorprendió a los rivales, pues se consiguió meter a la final en su primera participación en dicho torneo. Se convirtieron en subcampeones al caer ante la Unión Soviética desde la tanda de penales.

El capitán del conjunto azteca y jugador de los 'Tuzos', comentó que el equipo tiene la mentalidad puesta a tope y tienen los ojos en el título. "Es muy fuerte, la mentalidad de todos, y si le preguntas a cualquiera, te van a decir: estamos para campeones del mundo. Lo sueño, lo vivo día con día; esa ilusión nadie me la va a quitar, y la ilusión está a tope".

Al contrario de lo ocurrido con los jugadores argentinos, Montiel aceptó que el enfrentar a Argentina es una prueba dura, pues conocen de la calidad que tienen y saben que siempre son contendientes a campeón. "Sabemos que es una selección grande, que pelea por cosas importantes, pero eso lo hace más lindo. Cualquier jugador quisiera jugar contra Argentina en un Mundial".

uD83DuDEA8uD83CuDDF2uD83CuDDFD CONFIRMED: Several clubs in Europe have INQUIRED about 20-year-old midfielder, ELIAS MONTIEL; they are VERY interested. uD83EuDD2FuD83CuDDEAuD83CuDDFA



Pachuca’s owner, Armando Martinez, told @marca. pic.twitter.com/pBnltQokNv — All Fútbol MX uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@AllFutbolMX) October 10, 2025

De igual manera, comentó que saben que el duelo de los cuartos de final es uno de los más atractivos a lo largo del Mundial sub-20, pero dijo que no se dejarán llevar y lo disputarán como cualquier otro partido. "Se ha escuchado mucho eso (final anticipada), pero nosotros tomamos cada partido con la misma seriedad. Ya no es fase de grupos, ahora hay una mayor responsabilidad, y la asumimos con compromiso total".

Montiel tuvo una gran actuación contra Brasil

Por último, Elias Montiel habló a nombre de toda la Selección Mexicana y pidió a todos los aficionados que no los dejen de apoyar y prometió que entregarán todo en la cancha. "Vamos a ir por más hasta estar en la cima y conseguir la gloria. Queremos darle esa alegría a todo México".

Fuente: Tribuna del Yaqui