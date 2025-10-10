Fiebre mundialista llega a CDMX, arrestan a exjugador de NBA y más en el Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Conoce la información más relevante del mundo deportivo en un solo lugar y sin perder mucho tiempo. A través del Tribuna Top 3 Deportes podrás leer y ver un resumen informativo sobre las noticias más interesantes de tus disciplinas o deportistas favoritos. En la edición de este viernes 10 de octubre, conoce los detalles sobre la llegada de la fiebre mundialista al Aeropuerto Internacional de la CDMX. ¿De qué se trata?

Miles despiden a Ricky Hatton

Personalidades como Tyson Fury y Wayne Rooney acudieron a la procesión fúnebre del exboxeador Ricky Hatton. El funeral del llamado 'Campeón del Pueblo' se realizó en la ciudad de Manchester, este viernes 10 de octubre.

Arrestan a Paul Pierce

El exjugador de la NBA, Paul Pierce, fue detenido por delito menor al conducir, al parecer, bajo los efectos del alcohol en Los Ángeles. Se trata de un duro golpe para las leyendas del deporte ráfaga, ya que el delantero forma parte de las figuras que están en el Salón de la Fama.

Instalan en el aeropuerto de la CDMX megabalón mundialista

La capital del país ya se prepara para albergar el Mundial de Futbol el próximo 2026. Los viajeros que lleguen al aeropuerto de la Ciudad de México serán recibidos por un gigantesco balón mundialista que pesa más de cuatro toneladas. La figura ha causado sensación entre los espectadores.



