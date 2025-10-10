Juan Gabriel Castro: "Siempre levantar el título es una obligación con Naranjeros"

Hermosillo, Sonora.- En su quinta temporada consecutiva al frente de los Naranjeros de Hermosillo, el manager Juan Gabriel Castro saldrá con la misma determinación que llegó desde el 2021, que es salir campeón de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Ahora, con una base sólida de elementos nacionales y la llegada de refuerzos ligamayoristas, el timonel dijo sentirse contento y optimista por el gran equipo que tienen. "Ansiosos para comenzar la temporada, estamos listos para este nuevo reto. Este año el equipo se ve muy bien, ojalá podamos llegar a donde queremos", comentó para Tribuna.

Juan Gabriel Castro, manager de Naranjeros, nos compartió sus impresiones acerca de las actividades del fin de semana de los @azcardenales en Hermosillo. #birdgang uD83CuDF4AuD83CuDFC8 pic.twitter.com/j05U19z50y — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) April 30, 2025

Por la corona

Aunque hace un par de campañas Juan Gabriel le dio a Naranjeros el título número 17 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, el sinaloense no se conforma y sabe que la exigencia del club cada año es el salir campeones.

"Todos los años el club está obligado a levantar el campeonato, es club exitoso y nos preparamos para eso; nuestra mentalidad es llegar al campeonato; si no llegamos, es un fracaso, porque siempre está en nuestra mente", afirmó el mandamás en el banquillo naranja.

Nombres que ilusionan

A su vez, el manager manifestó que le ilusiona el contar con los servicios de Isaac Paredes y Alejandro Kirk, jugadores que forman parte de la lista de invitados que presentó el club para la temporada entrante del beisbol invernal.

"Me ilusiona contar con Alejandro Kirk e Isaac Paredes. Isaac ya sabemos lo que nos da y con Alex tenemos que hablar con él, pero primero esperemos que quede campeón y luego se integre con nosotros", puntualizó Castro para TRIBUNA.

Por otra parte, el exjugador de Los Ángeles Dodgers igualmente argumentó que actualmente el beisbol mexicano vive un gran momento, pero que todavía faltan muchos detalles por perfeccionar, para todavía contar con más peloteros en la MLB y poner la bandera tricolor en lo más alto. "El béisbol mexicano está progresando, y todavía podemos dar mucho más; talento tenemos, es cuestión de seguir trabajando", sentenció Juan Gabriel.

Fuente: Tribuna del Yaqui