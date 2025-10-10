Jugadores de la Selección Mexicana sub-20 han sido buscados por varios equipos europeos

Ciudad de México.- Conforme avanza la participación de la Selección Mexicana en el Mundial sub-20, son más los jugadores que han levantado interés entre varios clubes de renombre en Europa. Los elementos del conjunto 'tricolor' han sabido usar la Copa del Mundo a su favor, pues les ha servido de escaparate para posicionarse en el radar de varios equipos y poder dar el salto al viejo continente en los próximos meses.

La Selección Mexicana llegó a los cuartos de final en la justa mundialista, por quinta ocasión desde que consiguió un boleto para la Copa del Mundo de 1977; los dirigidos por Esteban Arce, libraron con gran nivel, la exigente fase de grupos, pues fueron asignados al conjunto más complicado y lograron terminar la primera ronda en la segunda posición. Las grandes actuaciones siguieron en los octavos de final, cuando eliminaron por goleada al equipo anfitrión.

El primer jugador que había sido pretendido en Europa, fue Gilberto Mora, pues el Real Madrid, había mostrado interés por el canterano de los Xolos de Tijuana, desde antes que comenzara el torneo internacional. En los últimos días, trascendió la noticia de que el Barcelona ya habría realizado el primer contacto con el círculo del futbolista y en las siguientes semanas podría presentar una oferta formal por él.

??El Barça está interesado en el talentoso Gilberto Mora y ha iniciado contactos con su equipo en las últimas horas.



[Via @CLMerlo ] pic.twitter.com/qqFPDVFAOp — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) October 9, 2025

A decir por el presidente del Pachuca, Armando Martínez, varios clubes se han interesado en dos de sus jugadores que se encuentran disputando el Mundial sub-20 con México; según lo relatado por el directivo, Alexei Domínguez y Elías Montiel pudieran salir de la Liga MX y emigrar al futbol europeo.

uD83DuDEA8uD83CuDDF2uD83CuDDFD BREAKING: Pachuca’s owner has CONFIRMED that AJAX is interested in 20-year-old winger, ALEXEI DOMINGUEZ! uD83EuDD2FuD83CuDDF3uD83CuDDF1



Via @marca pic.twitter.com/vxPs04j1Fl — All Fútbol MX uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@AllFutbolMX) October 10, 2025

El presidente de los Tuzos, comentó que Domínguez, ha sido buscado por el Ajax, lo que le permitiría llegar a la Eredivisie, liga que se ha caracterizado por brindar un buen desarrollo para los jóvenes que llegan a Holanda. En el caso de Elías Montiel, se había sabido desde hace un par de días, que el Bayer Leverkusen ha mostrado interés por una joyita mexicana, lo cual fue confirmado por el mandamás del Pachuca.

uD83DuDEA8uD83CuDDF2uD83CuDDFD CONFIRMED: Several clubs in Europe have INQUIRED about 20-year-old midfielder, ELIAS MONTIEL; they are VERY interested. uD83EuDD2FuD83CuDDEAuD83CuDDFA



Pachuca’s owner, Armando Martinez, told @marca. pic.twitter.com/pBnltQokNv — All Fútbol MX uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@AllFutbolMX) October 10, 2025

La Selección Mexicana se enfrentará a Argentina en los cuartos de final de la justa mundialista, lo que les servirá para ser el foco de todos los equipos a nivel mundial y una buena actuación, les podría garantizar un lugar dentro del balompié europeo.

Fuente: Tribuna del Yaqui