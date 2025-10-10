Lionel Messi queda descartado para amistoso entre Selección de Argentina y Venezuela

Miami, Estados Unidos.- El astro y capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, no disputará el partido amistoso entre la 'albiceleste' y Venezuela del 10 de octubre por la tarde; así lo confirmó el entrenador del equipo, Lionel Scalonni. Apenas hace un par de meses, Messi tuvo su último partido oficial con la selección en tierras argentinas, aunque muchos medios especularon que dicho encuentro sería su última incursión con la campeona del mundo.

La ausencia del exdelantero del Barcelona se debe a que su actual club, el Inter de Miami, se encuentra disputando la parte final de la temporada de la Major League Soccer y, al estar contendiendo por el título, necesitan de sus elementos titulares para poder obtener un buen resultado. 'Las Garzas', se enfrentarán al Atlanta United el sábado, 11 de octubre a las 17:30 horas (horario CDMX), lo que se empalma con la actividad de la selección.

Scaloni había informado que la idea inicial fue que Messi no estaría disponible para la escuadra sudamericana en su gira por los Estados Unidos, aunque había dejado la puerta abierta para saltar como suplente en el segundo amistoso de la fecha FIFA. "Sí, hemos hablado con Messi, como con todos. Todavía no decidimos el equipo. Lo haremos después del último entrenamiento".

Si bien el seleccionador admitió que Messi no había entrenado con el grupo, recalcó que otros elementos pertenecientes al Inter de Miami sí habían recibido la autorización para integrarse a la concentración de Argentina. "Me encantaría. Imagínense tener a Leo Messi, pero la realidad es que no ha estado con nosotros, y lo repito porque estamos hablando de Leo. Pero está Rodrigo De Paul".

Scaloni reiteró que estos encuentros le servirán para probar diferentes alineaciones y la ausencia de Messi se aprovechará para darle espacio a otros jugadores y que les sirva como preparación para la Copa del Mundo 2026. "Es cierto que estos partidos sirven para probar cosas, y eso es lo que vamos a hacer. Me gustaría probar diferentes opciones, porque para eso son estos encuentros, siempre respetando al rival".

La Selección Argentina tendrá dos encuentros amistosos durante la fecha FIFA de octubre, ambos en Miami, Estados Unidos; primero se medirá ante Venezuela y el próximo martes se enfrentará a la Selección de Puerto Rico, encuentro que estaba programado para disputarse en Chicago, pero fue cambiado a la casa del Inter de Miami, debido a las bajas ventas en la venta de boletos.

Fuente: Tribuna del Yaqui